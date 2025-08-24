養兒防老已經是都市傳說！《孤獨S又怎樣》10金句太寫實：只想一個人過

文／潘慧中

「女人獨自孤老果然會悽慘，不結婚又不生孩子，過著我行我素的單身生活，落得這下場，只能說她是遭了報應 。」

這是《孤獨S又怎樣》女主角鳴海得知姑姑孤獨死的消息後，爸爸跟她講的一段話。她也因此一度感到恐懼，進而盲目展開婚活，到最後認清自己只想一個人好好過活，並隨時做好迎接死亡的準備。光從劇情簡介來看，一開始確實會以為這是部說教意味濃厚的作品，但實際看下去，會發現編劇試圖用大量輕鬆詼諧的場面和台詞，再藉由鳴海講出迎向終活的過程中，將遭遇的各種不安與輿論，即便會逃避、會做錯也沒關係，隨時改正就能一步步調整出最適合自己的生活。

與其說是單方面的說教，我認為本劇更像是鳴海說出觀眾心聲後，一起思考、一起進化成更好的人的雙向互利過程。非常推薦大家直接點開劇集來看，若只看下列整理的金句,很難產生與主角對話的感受,更何況這可能是今生唯一一次和綾瀨遙對話的機會了(誤)。

1. 養兒防老這種事根本已經是都市傳說了，說來說去，能不能生，小孩又能否平安長大，長大後能否獨立謀生，全都是一場豪賭。

2. 我不是害怕孤獨死去，我只是想一個人過活，一個人好好地死去而已。所以我該做的，並不是否定自己至今的生活方式，也不是害怕孤單而進行婚活或是賤賣自己，反倒該好好想想，如何享受自己一個人的人生，以及該怎麼活，才不會被孤獨腐蝕而死。

3. 只要想到能去演唱會，工作就變得不辛苦了。為了交換周邊商品，要我去跟別人交流也可以。

4. 無論選擇哪種生活方式，風險都是不會消失的。如今結婚已經近乎偏好了，無論你偏好結婚或不結，都得做好規劃再行動。

5. 真正取得勝利的條件就是放棄跟別人爭輸贏。

6. 現實中的家庭根本看不到什麼落淚大和解和感人的擁抱，那些都是幻想，時不時的小吵爭執，隨著時間淡忘消弭，才是家族的真實寫照。

7. 為了一個人過活，一個人死去，今後我還得跟各種事物戰鬥，金錢問題、身心的老化以及隨之而來的不安與孤獨，但在這些之前，我最先面對到且往後也持續對抗的東西，那就是被瞧不起，面對這些，我能一直不屈不撓地戰鬥下去嗎？我這一輩子都必須與這些抗衡下去。

8. 世界上沒有什麼事是絕對事不關己的，現今所有社會問題，你都要覺得跟自己息息相關才行。

9. 太過在意別人的眼光，便下意識地以他人認為的「美好的人生」以及「好的死法」為目標。一旦在意起他人的眼光就會心生比較，一旦有所比較，就會產生忌妒，而妒忌會化為攻擊，在羈絆聯繫之間留下無法挽回的傷痕，最終讓人被孤立。

10. 想要一個人活著，比我想像得更令人惴惴不安，真的非常辛苦，可是並非只有我是這樣，所有人其實都默默在奮鬥著，不管是一個人，或不是一個人，所有人都在一點一點地前進。是啊，能一個人開心過活開心死去的世界，難道會有誰來替我打造嗎？從今以後，我也想要繼續活得像自己。

