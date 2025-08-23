ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
演唱會是動力！《孤獨S》有解了：不能在花錢支持偶像的希望上斤斤計較

文／潘慧中

「只要想到能去演唱會，工作就變得不辛苦了。」

為了交換周邊商品，要我去跟別人交流也可以。 」

「為了避免孤獨死，千萬不能在花錢支持偶像這樣的希望上斤斤計較。 」

人生到底該如何抉擇，才不會孤獨死？人很可能花一輩子都無法參透，但若死亡實際站在眼前，答案或許就會清晰可見，就好比《孤獨S又怎樣》的主角鳴海。童年最憧憬的姑姑孤獨死去，遺體溶在浴缸裡，還臭到被鄰居通報，鳴海取回一箱遺物後，不只開始整理有形之物，也講39歲未婚無子、下班後不是追星就是擼貓的她，一次次重整自己的人生。

▲▼孤獨S又怎樣。（圖／ETtoday製圖）

▲▼綾瀨遙在劇中熱衷追星。（圖／ETtoday製圖）

▲▼孤獨S又怎樣。（圖／ETtoday製圖）

有別於日本傳統影視劇很愛把女性塑造成一過30歲就拼命想結婚的概念，《孤獨S又怎樣》讓鳴海很快地在一集內就領悟到獨處時所產生的孤獨與不安，很容易使自己變成笨蛋，例如用交友軟體抓浮木、太刻意跟周遭的人打好關係。然而，一旦不去否定自己至今的生活方式，也不因為怕孤獨去勉強進行婚活，反而能看清更重要的是無論是否有伴，都要做好獨活的心理準備，以及如何終活的方式，才不會被孤獨腐蝕而死。我認為這是本劇跳脫老套女性逼婚片較為有趣的關鍵。

▲▼孤獨S又怎樣。（圖／翻攝自Instagram／ayaseharuka_official_staff）

▲因為不安而亂抓浮木的話，很容易變成笨蛋喔～。（圖／翻攝自Instagram／ayaseharuka_official_staff）

更好玩的是，《孤獨S又怎樣》用很輕鬆的方式，讓綾瀨遙唱rap跳舞甚至扮成遺體，再用大量對白和獨白去講追求獨自終活的過程中，會遇到的各種極其醜陋的現實。而在面對這些衝擊前，鳴海必須要有一定程度的覺悟，承受外界議論的覺悟，承受隨時不安的覺悟，承受外界總認為家務、育兒、照護長輩都是女生工作的覺悟，然後用這些滿盈的絕望告訴我們，過程中無論憤怒或犯錯也沒關係，那就隨時溝通求助再調整生活模式就好。

▲▼孤獨S又怎樣。（圖／翻攝自Instagram／ayaseharuka_official_staff）

▲▼綾瀨遙在劇中有不少cosplay的扮裝。（圖／翻攝自Instagram／ayaseharuka_official_staff）

▲▼孤獨S又怎樣。（圖／翻攝自Instagram／ayaseharuka_official_staff）

正因如此，《孤獨S又怎樣》並非單純描繪孤獨的恐懼，而是一步步逼人去思考：當所有錯誤與挫折都無可避免，我們還能如何活出屬於自己的姿態？也就在這樣的掙扎裡，本劇觸及了「真正的身心靈自由」的命題。我們得先看清楚自己真正渴望的事物，也要懂得哪些能夠接納，哪些其實不必再承受。當一個人能分辨這些界線時，生命裡最重要的課題便會慢慢浮現，而那往往與我們如何面對孤獨、如何直視死亡緊緊相連。

最重要的是，《孤獨S又怎樣》並沒有否定任何一種生活方式，而是溫柔提醒我們，別用別人的選擇衡量自己的人生，也別拿自己的生活與他人比較，很難沒錯，但我們要像編劇一樣時刻溫柔地提醒自己。因為當真正明白自己在做什麼，就不再需要在意外界的眼光。劇中透過鳴海的覺悟，「 能一個人開心過活開心死去的世界，難道會有誰來替我打造嗎」，告訴我們那份由內而外的確信，才是抗衡孤獨最有力的支撐。

確認過這些之後，年齡、身分或他人目光，反而都成了次要的。即使我們覺得自己只配過平凡到不行的生活，當真正意識到那份自由與解脫能讓人在終點前無憾，我們仍會義無反顧地去追尋。這並非什麼壯舉，而是每個人走向生命終點時，必須獨自完成的旅程。

▲▼孤獨S又怎樣。（圖／翻攝自Instagram／jme.tv_official）

▲綾瀨遙在劇中還有養貓。（圖／翻攝自Instagram／jme.tv_official）

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

孤獨S又怎樣綾瀨遙

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

