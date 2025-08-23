樂天女孩遠征香港！　KAHO被美食圈粉　吃了三次還想再吃

記者葉文正／台北報導



樂天女孩首次受邀登上「2025香港電腦通訊節」舞台，活動自 22 日起連續三天舉行，吸引大批粉絲到場支持。這次由岱縈、河智媛、小紫、KAHO（高橋佳帆）、KIRA 與琳妲組成的亮眼陣容，不僅帶來熱力四射的舞台演出，還與粉絲近距離互動遊戲，幸運觀眾更能獲得限定周邊，讓原本以科技專業為主的展會瞬間注入滿滿青春與娛樂氛圍。

▲樂天女孩到香港 。（圖／樂天桃猿）

香港電腦展活動第一天，樂天女孩們準備了三首招牌應援歌曲《勇敢樂天》、《勇敢猛進》和《桃猿男兒》，主辦方特別準備了印有女孩們照片的扇子和卡片，並由成員親筆簽名贈送。Kira笑著分享，「香港的粉絲好像有點欲情故縱，我們今天第三首是《桃猿男兒》，一開始想請他們站起來一起跳的時候，他們都一直坐著，到副歌的時候，我就發現他們怎麼已經在甩頭了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樂天女孩吸引不少粉絲。（圖／樂天桃猿）



樂天女孩日籍成員 KAHO（高橋佳帆）聊起現場粉絲的熱情，她表示：「開始前我有點緊張，但觀眾比我想像中還要多，大家專注地關注我們的舞台，加上現場也有一些知道我是日本人的粉絲，用日語和我聊天，真的很開心。」

▲樂天女孩KAHO超愛雞蛋仔。（圖／樂天桃猿）



談到香港美食，KAHO 立刻露出滿足笑容：「我吃了香港有名的叉燒，已經吃了三次以上（笑），叉燒有點甜而且肉很嫩，我超喜歡！」她還補充說：「雞蛋仔也很好吃！」Kira也大讚：「叉燒果然是要來香港吃才道地！」

▲樂天女孩與粉絲合照。（圖／樂天桃猿）



熱愛散步的 KAHO 也把握空檔探索城市，「平常我會利用空閒時間，去探索不同的地方。香港的夜景非常漂亮，無論走到哪裡都很開心。」她也拍下街頭美照，與粉絲分享眼中獨特的香港風景，為這趟旅程留下美好回憶。