SJ圭賢「首嚐台灣國民飲料」瞬間愛上！　悄求代言粉絲狂Call快來看

記者劉宛欣／綜合報導

Super Junior圭賢除了團體、個人音樂活動以及節目以外，也相當認真經營個人YT頻道，前陣子來台南工作的他，22日更新了VLOG，開心地分享造訪當地美食名店度小月的過程，品嚐了豬腳、炒飯、肉燥飯、空心菜等等，其中最引人注目的便是他首次嘗試台灣的國民飲料之一「蘋果西打」，爆笑反應立刻在社群引發討論。

▲圭賢首次嚐到蘋果西打。（圖／翻攝自圭賢YT）

圭賢前陣子來台南拍攝，期間造訪度小月，品嚐了許多道招牌菜，其中在喝到蘋果西打時，驚呼「好好喝喔，這個韓國沒有對吧？」一旁有工作人員馬上表示：「這個感覺摻酒喝會很好喝。」圭賢立刻附和「好像真的跟酒一起喝會很好喝欸！」並且立刻想到可以與威士忌之類的酒加一起，隨後幽默地將飲料瓶拿到鏡頭前展示，笑稱「這樣應該有機會接到業配合作」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圭賢很愛蘋果西打。（圖／翻攝自圭賢YT）

該片段在Threads上引起熱議，網友紛紛直呼「這間公司可能沒錢找你代言」、「蘋果西打真的是台灣很特別的產物」、「蘋果西打公司還沒看到啊，圭賢在等你們啊哈哈哈」、「蘋果西打也太字正腔圓我要笑死」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。