沈玉琳主持17年沒請過假　發病當天「快哭出來」求救：我沒辦法了

記者劉宜庭／綜合報導

沈玉琳近期因健康問題住院，引發外界諸多揣測。今（22日），他親自透過社群平台發布長文，證實自己罹患了白血病，並詳細還原了從發病到確診的驚險過程。他2008年開始主持節目，至今17年從沒請過假，發病當天真的感受到極度不適，用快哭出來的聲音打電話給妻子芽芽：「我沒辦法了。」

▲沈玉琳還原發病過程。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

沈玉琳在文中首先破除外界謠言，澄清自己並無猛爆性肝炎、水腦症或多重器官衰竭，也非B肝帶原者，作息一向正常養生。他表示，白血病無法預防，發病前三個月的健檢數值也一切正常，讓他始料未及。

兩個月前，沈玉琳身體開始出現無精打采、情緒低落的狀況，接著是「走個十步路就累到走不下去」，但他起初都誤以為是慢性疲勞或自律神經失調。7月24日，他在錄影當天已感到前所未有的疲倦，錄完影後，他用快哭出來的聲音打給老婆芽芽，表示自己「沒辦法了」，這也是他主持多年來第一次請假。

關鍵的轉折點發生在7月28日，當天芽芽陪同他前往身心科診所，不料沈玉琳光是從家門走到電梯口就幾乎暈厥，更在停車場狂吐不止。他本想放棄就醫回家休息，但芽芽堅決認為必須看醫生，這個決定最終救了他。

▲沈玉琳罹患白血病。（圖／翻攝自臉書）



抵達診所後，楊聰才醫師見他狀況不對，大驚失色地說：「你怎麼是來找我啦！」並立刻協助將他轉送至三軍總醫院急診。驗血報告出爐，他的血紅素低到僅剩2.6，已是危急狀態，院方隨即為他緊急輸血。正當他以為輸完血就能回家時，主治醫師來到床邊，神情嚴肅地告知，根據報告中白血球大量增生的情況，研判是血液疾病，「就是白血病」。

沈玉琳坦言，當下腦中一片空白，但他很快就被送往加護病房進行先期治療。他也向粉絲報平安，表示目前已轉往台大醫院，由權威醫師侯信安教授治療，進展非常順利，食慾良好還胖了3公斤，很快就能跟大家見面。他特別感謝老婆芽芽當時的堅持，「她這個決定，救了我ㄧ命」，字裡行間流露出對妻子的感激與愛意。