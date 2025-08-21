劉品言「挺7個月大肚」健身舉啞鈴！素顏被拍真實近況照：做好準備

記者潘慧中／綜合報導

劉品言6月初宣佈與連晨翔結婚且懷孕的好消息，讓大批粉絲又驚又喜。近日格外引起討論的是，她挺著7個月的大肚子努力健身，「做好準備」，讓人感受到她初為人母的毅力。

▲劉品言挺7個月大肚健身。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



從Instagram限時動態中，可以看到素顏的劉品言頭上戴著一頂深色棒球帽，上半身穿著透膚的黑色長袖罩衫，內搭運動內衣，下半身則是合身運動褲，完美包覆住7個月的孕肚。

▲▼劉品言為了能輕鬆抱小孩做準備。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



劉品言雙手各握著啞鈴，正進行手臂彎舉訓練，過程中不時露出吃力的神情，但一切都甘之如飴，為的就是產後能輕輕鬆鬆抱起小孩，「做好準備」！

▲連晨翔和劉品言即將迎來寶貝孩子。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



事實上，由於劉品言的預產期落在年底，她與連晨翔已全心投入迎接新生命的準備，包括挑選月子中心在內，所以暫時不辦婚宴。值得一提的是，夫妻倆也不會辦性別趴，原因是希望寶寶從一開始就活在一個不被性別定義的世界裡。