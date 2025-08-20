林柏宏、宋芸樺《96分鐘》CP感爆棚！　她認了「拍戲必戀愛腦」：有被電到

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由林柏宏、宋芸樺主演，20日舉辦媒體試片。宋芸樺從影以來，不管搭上王大陸、柯震東，甚至是春風都有滿滿CP感，更有超強「旺夫運」。這次與林柏宏演夫妻，她笑說，自己在拍戲時，都會戀愛腦上身，認真會愛上對戲的角色，「會把我所有感性放進去。」

▲林柏宏、宋芸樺在《96分鐘》飾演夫妻。（圖／記者周宸亘攝）

林柏宏在《96分鐘》飾演肩負重任的拆彈專家，與宋芸樺、李李仁共同在驚險危機中掙扎求生。兩人雖然是初次合作，但李李仁爆料：「我一直以為他們認識很久欸，一到片場就很熟了。」林柏宏也又誇又虧宋芸樺：「很榮幸可以和億萬票房女星一起拍戲欸，和芸樺相處就很輕鬆，沒什麼壓力，可以有話直說。」

宋芸樺也笑認自己似乎真的有旺夫運，不過和對手演員的化學反應如此強烈，主要還是歸功於足夠相信劇本和角色，「我拍戲的時候滿戀愛腦的，會把所有感性放進去。」現場媒體虧她，那這次有愛林柏宏嗎？宋芸樺馬上妙答：「我有愛宋康任（林柏宏飾演的角色名）！」

▲宋芸樺合作過的男星都會大紅，被稱有「旺夫運」，這次在《96分鐘》則與林柏宏搭擋。（圖／記者周宸亘攝）

林柏宏交出從影以來最硬漢角色的演出，帥到根本能當國民老公，不過他坦言：「我覺得如果前面低潮的時候，當他老婆還滿辛苦的，我自己看都覺得好痛。」戲外兩人沒生出情愫，反而是狂講垃圾話，宋芸樺笑說：「因為我那時計畫拍完就去美國，所以一直說，熬過我就要遠走高飛了。」

斥資1.6億元台幣打造的年度災難動作鉅獻《96分鐘》，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派演員，故事描述從台北開往高雄的高鐵列車遭遇炸彈威脅，將災難動作與人性抉擇推向極限。

▲《96分鐘》（左起）李李仁、林柏宏、宋芸樺。（圖／記者周宸亘攝）



繼台北電影節開幕後，《96分鐘》媒體試片近400位觀眾座無虛席，現場緊張氛圍與淚水交織，映後全場掌聲如雷。全片以緊湊節奏與高張力場景營造沉浸感，震撼場面更被現場媒體大讚「媲美國際水準！」

首次挑戰動作片的林柏宏透露，為戲從零開始上了三個月武術課，拍攝時常常「全身痠到手都在抖！」宋芸樺則感性分享，多場與林柏宏的情緒重頭戲因真實通話而更顯動人，自稱上戲就會戀愛腦上身的她笑稱：「看他跳車那一刻真的被電到！」

▲《96分鐘》林柏宏、宋芸樺在片中有深刻的感情。（圖／記者周宸亘攝）

李李仁則表示，天天被困在車廂拍戲壓力爆表，只能靠在攝影棚狂溜滑板紓壓。三位主演異口同聲推薦觀眾必須進戲院體驗大銀幕震撼，林柏宏更強調：「《96分鐘》是屬於台灣的動作大片，請一定要呼朋引伴進戲院支持！」《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕。