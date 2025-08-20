他戴工作證混進洪暐哲演唱會　身份曝光竟是韓男團成員！

記者蔡琛儀／台北報導

跨足戲劇與音樂劇的洪暐哲，日前在三創舉辦個人演唱會，除獻唱新歌〈STUCK IN MY HEAD〉，還搶先曝光今天生日發行的新作〈分一半耳機〉。他連唱近20首歌曲，其中包含三首韓文作品及選秀節目「以團之名」的舞台串聯舞蹈組曲，差點累癱卻讓粉絲驚喜不已。

▲DRIPPIN成員李協飛來台灣力挺洪暐哲。（圖／年代整合提供）

演唱會也迎來九年好友、韓團DRIPPIN成員李協飛來台應援，兩人因練習生時期結識，洪暐哲笑說：「我本來不緊張，但是唱韓文歌的時候我好怕發音不好被他糾正。而且很好笑的是他一到演唱會場地就掛上工作人員的牌子，開玩笑說他是我的經紀人，還很認真幫我提行李箱。好啦！不枉費我這幾天帶他出去玩，吃了好多他很喜歡的台灣小吃。」

洪暐哲坦言，因練習導致左腳韌帶撕裂，籌備過程中復健與訓練並行，壓力極大，但想到粉絲期待，仍堅持完成演出，「正因為有你們的支持，我才有力量把困難撐過來。」他也期許觀眾能透過舞台設計與歌單編排，一起經歷完整的情緒旅程。

▲洪暐哲日前開唱。（圖／年代整合提供）

今年已是第三度在生日舉辦演唱會，他許願「健康最重要，也希望音樂能被更多人聽見」。同場嘉賓還有師妹言芯獻唱〈沒什麼道理〉等三曲，初登台台風穩健，張榕容、盧以恩等人亦到場力挺，展現洪暐哲的好人緣。