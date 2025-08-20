青峰爆失聲萌退意！「忍高壓15年受創」…蘇打綠控經紀人吞4.7億版權費

▲蘇打綠主唱青峰因和林暐哲的紛爭，間接導致他備受失聲所困，數度萌生引退之意。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

蘇打綠控告前經紀人林暐哲侵吞巡迴演唱獲利及台灣、中國大陸地區版權費近新台幣4億7千萬元，日前一審結果出爐，林暐哲遭判賠2355萬元，只不過他連二十分之一的錢都不願吐出來，還提起上訴，讓團員忿忿不平。據工作人員透露，林暐哲帶給蘇打綠的除了官司，還有15年來伴隨著高壓和霸凌的合作，讓每個人都留下創傷後壓力症候群；更導致青峰受失聲所苦，使他萌生引退之意。

本月10日，蘇打綠在高雄唱完「二十年一刻」巡演最終場，主唱青峰突然笑說已經想好退休計畫，並為養老生活準備，其實這不是玩笑話，而是他備受失聲隱疾所困。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘇打綠本月在高雄唱完「二十年一刻」巡演最終場，主唱青峰（中）在台上發表退休計畫，其實並不是玩笑話，而是因為他備受失聲所困。（圖／緒風提供）

2019年，青峰被前經紀人林暐哲告上法院，當年他開個人演唱會時，喉嚨就因壓力過大出問題，只能抱病上場。2022年，蘇打綠以魚丁糸之名，在台北小巨蛋開演唱會，青峰開始有莫名的失聲狀況，他曾在社群坦承，自己一夜失聲；而親友向本刊透露，其實病因都是源自林暐哲。

▲林暐哲（中）對於一審判賠2355萬元不服，已提出上訴。（圖／翻攝自TVBS）

回應

本刊詢問林暐哲是否針對一審判賠2355萬提出上訴，及過去十幾年對蘇打綠的高壓管理行徑，至截稿前都未有回應。



更多鏡週刊報導

青峰失聲萌退意1／登台遭痛斥「你以為你是誰」 青峰演唱會前淚崩半小時

青峰失聲萌退意2／林暐哲分化蘇打綠想踢掉他們 2成員受創求診至今