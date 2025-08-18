媽遭淋熱水燙死…原型人物追《我們六個》淚崩！握手「和解小三」

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們六個》劇情描述六個孩子就算經歷家變悲劇，仍不放棄希望，活出精彩人生的故事。開播後，頻創收視新高、口碑好評不斷，8月16日播出的第九集在所有80個節目排名狂飆到第8名，游珈瑄、潘親御及阮柏皓分別飾演年少時期的大姊秋伶、大哥作賢、二哥作逸，3人到育幼院把三個妹妹接出去外宿的溫馨場面，讓收視衝到1.05新高。

▲《我們六個》播出後收視率節節高升，且討論度極高。（圖／大愛電視提供）

不只電視收視表現亮眼，《我們六個》在Google影視類關鍵字搜尋量的週排行(2025/8/9-8/15)中位居首位，當週有超過兩萬筆的搜尋，可見在觀眾群中討論度相當高。劇中演出教會林牧師的湯志偉也在臉書發長文分享「難得一齣戲，能讓我從頭到尾淚崩……。」

故事角色原型用實際行動展現戲劇真實度，林秋伶、林作賢、林作逸本人親自在社群回覆網友留言。林秋伶稱讚游珈瑄多場情感大爆發的戲「她演出了當年的我」、「她把我當年無人理解的痛和悲泣感都表現出來了，她真的很棒」。

8月17日週日，飾演少年作賢的潘親御臨時起意，在社群網站上驚喜直播，陸續合體導演王傳宗、涂善存、阮柏皓、何潔柔、林雨葶以及「林作賢」本人，讓網友驚艷的是，畫面中涂善存、潘親御、原型人物林作賢三個人同框，網友說「林作賢們大合體」。

▲潘親御臨時起意，在IG上驚喜直播。（圖／大愛電視提供）

角色原型「林作賢」本人一開始就分享「今天是我第一次用IG加入直播」，他提到自己在婚前發生過一次大車禍，車子斷了三截，連引擎都飛走，腦部受傷，多年的記憶片段已有些忘記。他稱讚導演與演員群「對我一個康復過來的人，看這齣戲是能夠回憶起的」，甚至有療癒的作用。

▲潘親御臨時起意，在IG上驚喜直播。（圖／大愛電視提供）

一場媽媽躺在太平間的戲，被稱為「小朋友的魔王場」，劇組真實地借了醫院的安息室，除了現場冰冷的氣氛，演員的情緒更是來到最高點，林作賢本人說，當年他只有看到媽媽的側臉，這次雖然是戲劇，但當從電視螢幕上，第一次正面看到媽媽被燙傷後往生的正臉時，內心震撼不已，忍不住嚎啕大哭。

聊到最難下戲的一場，潘親御、何潔柔異口同聲都說是小孩們在靈堂前向媽媽告別的那一幕，兩人拍完仍繼續哭，都難以下戲。拍完《我們六個》後，潘親御也感性地說「會更懂得珍惜身邊的人，會好好地溝通，給他們多一點的愛」，不只有滿滿感想，更有難得想收藏的道具，潘親御還把劇中美術組做的「林作賢」身分證帶回家保留做紀念。

過程中，飾演介入家庭感情的林雨葶也分享，自己拍完戲後還沒完整看過劇，看劇就像是在「開箱」一樣，雖然她演出破壞家庭的「秋鳳」，但追劇看到感人情節時還是會爆哭。林雨葶也提到首映記者會上的一段故事，當天「林作賢」本人有找她握手拍照，對方致意「藉著這齣戲劇讓我得到療癒，（拍照）也是象徵著（跟過去的她）和解」。

▲潘親御留下美術組做的身分證。（圖／大愛電視提供）

林雨葶也提到，雖然馬志翔戲中飾演軟弱多情的男人，但她強調「馬哥本人是很愛老婆和小孩的」並呼籲觀眾們不要太入戲。演員們齊聲說，表演經驗豐富的天心、馬志祥兩人在片場很好相處，完全沒有架子，而且還會特別花時間陪著大家練台詞，相當親民。

直播中，潘親御也透露，為了可以和飾演「長大後的作賢」涂善存有很好的銜接，兩人有溝通在表演上的暗號，像是摸眉心還有摸手心，像是失明媽媽在觸摸他們的手一樣。

而如何讓「大人演員」知道六個孩子少年時期的故事演出，導演王傳宗便會把「小孩演員」演出的劇情初剪帶，播給大人演員們看，讓他們追劇，演出時就可以彼此銜接，導演也說大愛電視的團隊田調相當精細，讓他可以用專業的方式去拍戲。

8月18日播出的第十集，馬志翔飾演的父親將再度出現在孩子們面前，一家人有了短暫團聚，然而，他又再次不告而別，也粉碎了一家團圓的假象，時空也將跳轉回大人版的六個孩子，弟妹們紛紛踏上所選的人生路，長大後的秋伶仍遲遲無法放手，直到育幼院傅媽媽的溫柔提醒，她才開始轉念。





