Threads Line FB IG

孫燕姿高雄開唱「請到五月天」
鬼門開倒數！「3生肖3星座」易卡陰
賭王千金何超雲爆分手未婚夫！
星二代10大話題人物大洗牌！　歐陽家三姊妹她聲量最高

文／網路溫度計

許多台灣星二代憑藉獨特的才華與個性，在各自領域闖出名號，從音樂、藝術到主持，走出了一條屬於自己的路。從金曲才子到潮流新星，從父子互槓到跨界風波，究竟誰是過去一年來，最受關注的星二代話題人物呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2024/07/24～2025/07/23）熱度滿滿的台灣十大星二代，跟著我們一起揭曉這份榜單吧！

No.10 ØZI

▲ØZI。（圖／翻攝自Facebook／ØZI）

[廣告]請繼續往下閱讀...

ØZI的母親是金嗓歌后葉璦菱，他承襲了家族的音樂氛圍，更以獨特的個人風格在華語樂壇開創了自己的天地。這位集饒舌歌手、音樂製作人等多重身份於一身的嘻哈新星，出道以來憑藉前衛風格和音樂品味迅速累積高人氣，並曾榮獲金曲獎「最佳新人獎」肯定。今年2月，ØZI宣布將在台北流行音樂中心舉辦演唱會，消息一出便引發粉絲熱烈迴響，直呼「真的好想去」、「帥欸」、「會到」，將聲量推向近期高峰。但4月份，頑童MJ116的新歌〈無袂煞〉中，團員瘦子一句「他不拜關二哥，OZI他只勾二嫂」歌詞，直接點名曾合作的歌手ØZI，讓他再次陷入桃色緋聞風波，持續成為話題焦點。

No.9 GinOy 歐陽靖

▲歐陽靖。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）

作家、馬拉松跑者歐陽靖，是資深藝人譚艾珍的女兒，素來以獨立自主的形象深植人心，也因為育有一子「新醬」，親子教養觀點也被不少父母關注。今年7月，譚艾珍公開砲轟「普發1萬元爛政策」，質疑政府「是財神爺撒糖果、亂發紅包嗎？」並因此引發上千則謾罵訊息時，歐陽靖也毫不猶豫地挺身而出。她在Threads發文力挺母親，直言「沒媽這麼有種」，更表示若拿到這筆錢會選擇捐助弱勢單位。

這篇貼文迅速成為社群焦點，引發不同立場網友的熱烈論戰，瞬間將歐陽靖的聲量推向高峰。支持者心疼譚艾珍遭受攻擊，並感謝母女倆傳遞社會正能量，「請轉告媽媽，她很勇敢，知道表態就是個兩面刃，會有謾罵也會有支持」、「很心疼她遭受攻擊，只有那一次性的一萬無法長久幫助弱勢」、「謝謝您與媽媽都給社會正能量」；但也有反對意見的網友認為「這筆錢是政府超收人民的稅金」，並提醒藝人「請謹言慎行」。

No.8 鹿希派

▲鹿希派。（圖／翻攝自Facebook／鹿希派LucyPIE）

▲鹿希派。（圖／翻攝自Facebook／鹿希派LucyPIE）

身為綜藝天王吳宗憲的獨子，鹿希派自帶光環，也在音樂圈闖出自己的一片天。近期他的話題度不僅止於音樂創作，更常因與父親吳宗憲的「相愛相殺」互動而成為焦點。去年，吳宗憲豪砸4千萬買下原本要歇業的台南「老唐牛肉麵」並交由鹿希派打理，掀起一波討論。沒想到營業不久後，吳宗憲在受訪時抱怨，指出旗下牛肉麵店因暑假裝修空窗，保守估計損失達2千萬，並當面訓斥鹿希派。

這場父子間的辛辣對話立即引爆社群話題，將鹿希派的聲量推向高峰，「孩子不一定都是來報恩的，也有來討債的」、「老爸有錢沒在怕」。面對質疑，鹿希派解釋因分身乏術才委託朋友代辦，並透露未來規劃在台北店加入脫口秀或歌唱表演，希望顧客能邊吃麵邊看演出。對於台南店的營業狀況，鹿希派則強調每天都大排長龍。

No.7 周湯豪

▲周湯豪。（圖／翻攝自Facebook／Nick 周湯豪）

▲周湯豪。（圖／翻攝自Facebook／Nick 周湯豪）

周湯豪不僅承襲了母親比莉的舞台魅力，更以饒舌歌手、DJ、演員等多重身份，在華語樂壇走出自己的潮流之路，以獨特的時尚感和能唱能跳能製作的全方位才華，累積了大量人氣。2025年，周湯豪受邀擔任世界壯年運動會開幕典禮的壓軸演出，除了帶來熱血十足的〈我做的是愛不是夢〉，更與媽媽比莉嗨唱招牌曲〈什麼都不必說2022 Remix〉，將現場氣氛推向高潮。

這場精彩表演卻也出現了意外插曲，有觀眾發現周湯豪在表演過程中，不慎將「世壯運」喊成了「世大運」，這段口誤影片隨即在網路上瘋傳，引發熱烈討論，迅速帶動聲量衝高。事後，周湯豪本人立刻發文道歉，坦承是自己講錯了，並表示「非常懊悔，會努力改進」，同時也提及「珍惜與比莉姊同台的機會」。他真誠的態度獲得網友們的諒解與安慰，紛紛表示「沒事～表演超完美」、「好喜歡你跟比莉姐一起表演」、「沒事的，你們演出好棒好精彩」。

No.6 Lily 許韶恩

▲許韶恩。（圖／翻攝自IG／tartch.gallery）

▲許韶恩。（圖／翻攝自IG／tartch.gallery）

Lily 許韶恩擁有清新氣質和獨特的時尚感，在社群嶄露頭角，迅速成為時尚界的新寵兒。身為知名藝人小S徐熙娣的女兒，Lily繼承了母親的鏡頭感，更在今年7月迎來了人生的重要里程碑，舉辦首場個人畫展《Prey of Prey》。展出的25件作品，售價從1萬到10萬不等，畫展才剛開幕便幾乎被搶購一空，藝術才華引起高度關注。

Lily的畫作曝光後隨即也在社群引發熱議，有網友質疑她靠媽媽名氣，甚至作品有奈良美智等人的影子，瞬間將聲量推向高峰，網友表示「他就算隨便畫幾筆也是藝術」、「人生最大的分水嶺是羊水」。這波風波中，Lily坦然回應確有參考奈良美智等風格，但也在創作中嘗試尋找自己的視覺語言。奈良美智本人更親自以繁體中文發文，內容指出得知Lily稱自己是「對她有影響的作家」，並表示「我聽了真的很開心」，間接為Lily緩頰不少。儘管面臨爭議，不少網友仍肯定她的天賦和努力，「就算靠父母，她本身的能力也要畫得出這些構圖、色彩和繪畫技巧啊」、「她有珍惜資源，而不是揮霍資源，很棒呀」。

No.5 小禎

▲小禎。（圖／翻攝自IG／karenhu1984）

▲小禎。（圖／翻攝自IG／karenhu1984）

作為綜藝大哥胡瓜的女兒，小禎（本名：胡盈禎）長期活躍於各大綜藝節目，憑藉直率幽默的個性和爽朗作風，深受觀眾喜愛，近年在健康管理上的顯著成果也備受矚目。今年6月，資深藝人Melody因孩子就學考量，忍痛卸下TVBS《11點熱吵店》長達四年的主持棒，引發外界對接班人的高度關注。在眾多候選人中，小禎與吳姍儒成為網友熱議的熱門人選。

隨著小禎正式接下代班主持棒，並持續在節目中展現穩健台風與幽默感，瞬間為她帶來大量聲量。網友們紛紛表示「小禎我就收看」、「她倒是蠻適合嘴沈玉琳的」、「喜歡小禎主持，搭配玉琳哥會超好笑」，肯定她與搭檔沈玉琳的火花。值得一提的是，近期沈玉琳因身體不適就醫，小禎也在個人社群平台發聲「希望玉琳哥一切沒事安好，快快好起來」。

No.4 余祥銓

▲余祥銓。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓Ken）

▲余祥銓。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓Ken）

過去是話題製造機，但余祥銓近年來形象轉變，也因家庭事務而備受外界關注。近一年來，母親李亞萍的健康狀況頻亮紅燈，年初因肌膜炎住院，更在6月雙重感染流感與COVID-19。余祥銓心疼透露，母親最難過的不是身體不適，而是因隔離無法與心愛的孫女見面，每天都淚眼想念。

已故姊姊余苑綺的兩個孩子監護權問題，也使他成為焦點。自從姊夫Gary去年因詐騙案被捕後，余家人便曾考慮爭取監護權。儘管後來協調好探視，但自去年10月起，余家人便再也未見過兩個孩子。為此，余祥銓在鏡頭前泛淚喊話「舅舅很想你們」，引發廣大網友共鳴，紛紛留言「不再是媽寶懂事多了」、「但願兩個孩子有被好好照顧」。

No.3 Sandy 吳姍儒

▲吳姍儒。（圖／翻攝自Facebook／吳姍儒 Sandy Wu）

▲吳姍儒。（圖／翻攝自Facebook／吳姍儒 Sandy Wu）

Sandy 吳姍儒憑藉清新形象與機智反應，早已走出父親吳宗憲的光環，成為備受肯定的新世代主持人代表。2024年10月，她在產後僅一個多月便迅速復工主持金鐘獎，在舞台上近乎零失誤、不看手卡的專業表現獲得一致盛讚。

六月代班《小姐不熙娣》卻意外捲入爭議，將她的聲量推向高峰；在節目單元中，搭檔主持人派翠克被網友討論撞臉中國歌手劉宇寧，Sandy因效果將其頭像踩在地上，甚至踩出一個破洞；此舉在社群上引發軒然大波，粉絲們怒火中燒，痛批「不管頭像是否為劉宇寧，踩著任何一個人的頭像都是非常不尊重的行為」、「真的該道歉的是吳姍儒」、「覺得她想學小S一樣有梗，但是水準差太多了」。隨後，製作單位出面發表聲明，為「未能充分考量藝人形象與觀眾觀感」致歉，並承諾將檢討改進。

No.2 歐陽妮妮

▲歐陽妮妮。（圖／翻攝自IG／niniouyang）

▲歐陽妮妮。（圖／翻攝自IG／niniouyang）

歐陽妮妮作為歐陽龍與傅娟的長女，從小便備受關注，其社群動態與感情生活總是能輕易引發話題。2024年7月，歐陽妮妮與交往六年的男星張書豪登記結婚，同年9月宣布懷孕後，更在跨年夜迎接兒子睦睦的誕生，一連串的喜訊讓她的聲量創下高峰。她在社群平台上分享喜悅，吸引親友與粉絲紛紛留言祝賀「恭喜妮妮媽咪、書豪巴比」、「再次恭喜」、「小睦睦趕快來一起玩」、「好可愛，恭喜」。

今年4月，歐陽妮妮在小紅書上驚喜透露一家三口已搬至中國杭州展開新生活，近日卻因帶六個月大的兒子回台治療鼻淚管阻塞問題而引發爭議。由於杭州恰巧爆發「糞水」事件，部分台灣網友怒轟歐陽妮妮此舉是「蹭健保」，質疑她長居國外卻回台使用健保資源，使其迅速成為輿論焦點，「小孩是無辜的，但也別蹭健保」、「看來不是杭州醫療不好，只是台灣醫療更好」、「過來幹嘛？趕快回家」。

No.1 歐陽娜娜

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自IG／nanaouyang）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自IG／nanaouyang）

歐陽家的二女兒歐陽娜娜憑藉大提琴才華和甜美形象，在兩岸三地都擁有高人氣。不過長年在中國發展的她，其政治立場也始終是外界關注的焦點。2024年10月，在中共解放軍進行對台「聯合利劍-2024B」軍演期間，歐陽娜娜轉發中國官媒的「亮劍」圖卡，並寫下「＃台灣自古就是中國領土＃只有一個中國！」此舉迅速引發台灣網友的強烈反彈，怒斥「真夠悲哀」、「台灣對妳們不算什麼，但是對我們來說是很重要的」、「是希望台灣深陷戰火嗎」、「享受著台灣的法律保障與醫療健保，卻對台灣充滿敵意」，將她的聲量推向高峰。

今年5月，有影片在社群平台流傳，聲稱歐陽娜娜因轉發武統台灣言論，已遭台灣政府註銷國籍與戶籍，並被永久剝奪在台政治權利，限期遷出且不得入境；這支影片引起極大關注，加劇了輿論的發酵。陸委會隨後發布新聞稿澄清，強調該影片內容為虛假不實、惡意偽造，並表示相關案例正在依法查處中，但絕無如同影片所提已做出註銷國籍等處分，並指出影片是有心人士惡意剪接編造，意圖破壞民眾對政府的信任。

▲▼星二代10大話題人物大洗牌！　歐陽家三姊妹她聲量最高。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲星二代10大話題人物。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

