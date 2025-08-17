「朴宰範的她」超夯舞者May J結婚了！感性告白：出現走一輩子的人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓舞者May J Lee以舞者身份在圈內活動，過去頂著招牌俏麗短髮，曾與多個知名團體合作，其中她與歌手朴宰範合作的影片掀起熱烈話題討論，甚至被封為「朴宰範的她」，在粉絲圈內小有名氣。16日傳來好消息，她親自宣布結婚喜訊，「出現了走一輩子的人」，兩人的甜蜜婚紗照曝光，獲得大批祝福聲。

▲May J與朴宰範打開超高知名度。（圖／翻攝自May J IG）



1989年出生的May J以編舞家、舞者等身份活躍地活動，她2014年加入知名舞蹈工作室1MILLION Dance Studio，並在2016年與工作室的隊友們一起出演朴宰範的歌曲〈All I Wanna Do〉合作舞蹈影片，與男方有段性感獨舞，因而打開知名度，被粉絲封為「朴宰範的她」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼May J宣布在9月結婚。（圖／翻攝自May J IG）



在演藝圈活躍地活動，May J於16日親自曬出結婚喜訊，「大家好，我是May J，我身邊出現了走一輩子的人，今年9月我們將展開新的旅程，謝謝大家總是給予愛意與應援，如果能用溫暖的心祝賀我們，將會成為很大的力量。」

May J曬出未婚夫的背影，兩人牽著手望向山，她穿著純白的婚紗，露出燦爛又幸福的笑容，突如其來的喜訊，令粉絲驚喜不已，紛紛留言「太恭喜了」、「一定要幸福」。