李珠珢活動「出動10名保鑣護駕」！　畫面驚呆韓媒：宛如大咖藝人

記者田暐瑋／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢人氣高，所到之處都擠滿媒體和粉絲，受歡迎的程度被韓媒稱是「明星級待遇」，而她身邊的保鑣人數更被韓媒大肆報導，引發高度關注。

▲李珠珢。（圖／翻攝自李珠珢IG）



李珠珢出席活動時，身邊常有多達10名保安人員護衛，此現象連韓媒都相當訝異，報導內容更寫道：「場面宛如知名藝人出席活動一般，這樣的盛況顯示出她在台灣的影響力不僅限於足球界，更擴展至社交媒體和大眾文化層面。李珠珢的明星效應可能會為台灣帶來更多商業合作機會，並提升隊伍的整體形象。」

▲李珠珢在台灣享有高人氣。（圖／翻攝自李珠垠IG）



事實上，李珠珢的簽約金達到4億4000萬韓幣（約1000萬元新台幣），遠高於台灣職棒選手的平均年薪，她於今年4月加入LG雙子隊，並在韓國與台灣之間來回活動。但人紅是非多，李珠珢8月僅在15日至17日於台北大巨蛋出場3次，與其他韓籍成員李雅英（6場）、南珉貞（4場）的班表相比顯得格外稀少，一度引發粉絲不滿。

經紀公司富邦育樂迅速出面滅火：「謝謝大家對珠珢的支持，班表安排主要考量她的工作量及時間規劃，除了各球場應援外，也會安排其他活動及工作機會，請大家拭目以待。」

▲李珠珢。（圖／記者李毓康攝）