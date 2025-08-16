24歲女星忘拔衛生棉條「卡體內1個月」！飄死老鼠臭味　醫內診傻眼

記者田暐瑋／綜合報導

美國真人秀女星薩凡娜米勒（Savannah Miller）因出演Netflix實境節目《The Circle》第7季聲名大噪，她曾因粗心忘記取出衛生棉條，導致其在體內滯留長達一個月，飄出宛如「死老鼠」般的異味。

據外媒《紐約郵報》報導，現年24歲的米勒透露在22歲時，某次月經即將結束時，為避免經血溢出，特意使用衛生棉條與朋友外出至酒吧玩樂，但當晚玩太嗨，完全忘記有棉條的存在，且棉條的繩子也消失不見，數日後感到下體搔癢不適，並伴隨強烈異味，形容那股臭味猶如「老鼠死在陰道裡」。

即便如此，米勒持續上課，誤以為只是殘留經血的氣味，之後經期來放入新的衛生棉條，意外將原本卡在陰道處的棉條推得更深。之後因為異味沒有消失，她前往校內診所檢查，初步檢測未發現異常，性病篩檢結果亦呈陰性，醫師一度懷疑她罹患細菌性陰道炎（BV），但患者通常不會有如此強烈的異味。

直到第三次就診時，醫師在米勒的尿液檢體中發現棉絮，追問是否可能遺忘衛生棉條，起初她否認，直到醫師在子宮頸深處找到棉條並成功取出，讓她相當震驚，所幸未出現中毒性休克症候群（TSS）的症狀，僅需服用抗生素進行治療，米勒坦言這段經歷讓她至今仍感恐懼，希望透過自身的故事提醒女性注意經期衛生，避免類似事件發生。

中毒性休克症候群是一種由細菌毒素進入血液引發的嚴重感染，可能導致器官衰竭甚至死亡，雖然發生機率極低，僅約10萬分之一，但1990年代起，衛生棉條包裝上便附有警示，建議女性每8小時更換一次。過去知名模特兒蘿倫瓦瑟（Lauren Wasser）2012年就因感染此病而截肢雙腿，專家提醒，女性在使用衛生棉條時應嚴格遵守更換時間，並留意身體異常反應。