大牙深夜PO客廳照「全部屬於我」　19字洩離婚心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，昨（14）日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，立刻震驚各界，稍早她在社群發文曬出自家的客廳照片，引發熱議。

▲大牙14日宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

透過大牙分享的照片可見到，她家客廳的配色以淺灰色為主，牆面及收納櫃採用統一的灰色石紋面板，電視下方擺放了公仔、書籍等物品。地板則是鋪著淺色的木紋地板，搭配星星圖案的地墊。畫面中，大牙將雙腳伸直，整個人躺在地墊上，旁邊還有愛犬窩在身邊，她配文寫道「喜歡我的新客廳，有好多收納空間，全部屬於我。」短短19字的內容，似乎在吐露離婚後的心聲。

▲大牙宣布離婚後發文曬客廳照。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙昨（14）日在離婚聲明中透露離婚原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。 」