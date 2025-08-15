韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌了」　剃髮戴帽躺病床泛淚引不捨

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
香蕉哥哥驚喜同框蘋果姐姐！
日本旅遊「1物一定要帶」
橋本環奈爆婚訊後首現身
志原消失3個月突告白「罹患血癌了」　剃髮戴帽躺病床泛淚引不捨

記者張筱涵／綜合報導

前女團GOOD DAY成員志原3個月前因不明原因住院，突遭確診急性淋巴性白血病（俗稱血癌），近日透過社群發文分享抗癌近況，並附上多張生活與治療中的照片，勇敢面對病魔的模樣引發關注與心疼。

▲▼志原現在積極接受治療，且以正向態度面對病症。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

▲志原是女團GOOD DAY出身的。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

外送稿用　▲▼志原。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

▲▼志原相隔3個月更新Instagram坦承是因為罹癌。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

▲▼志原。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

志原在文中回憶：「在毫無預兆的情況下住院，被突然診斷出白血病，至今已經過了三個月。現在已經順利完成第一次、第二次治療，正接受第三次治療。由於前兩次治療都平安度過，甚至讓我一度覺得這不是什麼嚴重的病，只剩下滿滿的感謝之情。」她坦言，確診初期不想接收任何慰問或聯繫，陷入最深的低谷中，但家人、朋友與重要之人的問候與關心，讓她的心逐漸變得溫暖：「果然，人是無法獨自生活的動物啊。」

由於化療導致掉髮與體型變化，志原曾對自己的外貌感到陌生與畏懼，「曾經從事需要以修飾外表示人的工作，這樣陌生的自己，會在別人眼中變成什麼樣子，讓我連發一張照片都覺得害怕。但現在我鼓起勇氣發出這張照片與文字，至少能分享一下『我還算過得不錯』的近況，心情也好了許多。」她也透露，前方還有「造血幹細胞移植這座大山要跨過」，期盼能早日痊癒，回到原本的生活，「甚至比生病前更健康的樣子」。

▲▼志原。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

▲志原穿著病人服眼眶泛淚。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

這次志原也公開了許多照片，可見她在家具賣場專注挑選櫃子、在咖啡廳桌前比出V 勢、戴著彩色毛線漁夫帽躺在病床上自拍、穿病服夾髮自拍、眼含淚水的特寫，以及手臂插著點滴管線的治療照，最後一張則是戴著黑色鴨舌帽與墨鏡、露出酒窩甜笑的近拍，展現樂觀一面。

志原在文末祝福粉絲：「希望大家都能過著健康的日常生活！」並加上「#急性淋巴性白血病 #白血病 #癌症患者」的標籤，向外界傳遞堅強與希望。

▲▼志原。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

▲▼志原現在積極接受治療，且以正向態度面對病症。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

▲▼志原。（圖／翻攝自Instagram／azureoone）

【志原Instagram全文】

在毫無預兆的情況下住院，被突然診斷出白血病，至今已經過了三個月。現在已經順利完成第一次、第二次治療，正接受第三次治療。由於前兩次治療都平安度過，甚至讓我一度覺得這不是什麼嚴重的病，只剩下滿滿的感謝之情。

剛被確診時，我不想接受任何人的安慰或聯絡，整個人陷入非常深的低谷。但在家人、朋友和重要之人的關心與問候下，我的心漸漸變得溫暖起來，也好多了。果然，人是無法獨自生活的動物啊。

因為沒有頭髮、體重也增加了許多，曾經從事需要以修飾外表示人的工作，這樣陌生的自己，會在別人眼中變成什麼樣子，讓我連發一張照片都覺得害怕。但現在我鼓起勇氣發出這張照片與文字，至少能分享一下『我還算過得不錯』的近況，心情也好了許多。

雖然還有『造血幹細胞移植』這道大關要跨過，但我想快點完成治療、痊癒，回到原本的日常生活，甚至比生病前更健康的狀態。希望大家都能擁有健康的日常生活！

#急性淋巴性白血病 #白血病 #Amanza

