破天荒AV女優福利！佐山愛、廣瀨里緒菜、霜月瑠奈車上伴遊粉絲

記者吳睿慈／台北報導

日本AV女優組成的BLACK DIAMOND三位成員L.V（佐山愛）、RIONA（廣瀨里緒菜）、RUNA（霜月瑠奈） 確定來台，她們帶來限定兩天的雙重粉絲盛事，包含VIP專屬女優觀光列車應援日與2025 BLACK DIAMOND LIVE TOUR女優觀光列車見面會，粉絲可與偶像並肩同遊，現場感受女神魅力。

▲佐山愛、廣瀨里緒菜、霜月瑠奈超香互動，車上伴遊互動粉絲 。（圖／無限暢通娛樂提供）



本次活動包含VIP專屬「女優觀光列車應援日」與「2025 BLACK DIAMOND LIVE TOUR 女優觀光列車見面會」，帶來更升級、更貼近偶像的互動體驗。但原定參演的沖田杏梨因健康狀況不佳，經醫師診斷後需長期休養，對於因成員異動造成的調整，主辦單位向已購票的粉絲致歉，在與日本經紀公司討論後，決定以全新成員組合登場，並升級活動內容，讓粉絲享受更貼近偶像的互動體驗。

▲佐山愛、廣瀨里緒菜、霜月瑠奈陪觀光。（圖／無限暢通娛樂提供）



8月22日活動為「女優台北觀光列車」，購買見面會VIP票區的粉絲有機會抽中與女神同行的珍貴名額，被抽中的粉絲將在指定地點搭乘「女優台北觀光列車」，粉絲將與BLACK DIAMOND一起前往機場接機應援，前往台北地標景點同遊合影，從車上近距離互動到景點拍照，讓你體驗真實的女神伴遊。

8月23日活動為見面會，演出當天除了精彩的舞台互動與遊戲，還將首映由BLACK DIAMOND主演的《花魁》電影幕後花絮與精華預告，帶領粉絲走進華麗的拍攝世界，感受電影中的情感張力與絢爛氛圍，且全場觀眾都能參與Hi-Touch環節，與三位女神近距離擊掌互動。詳情可洽無限暢通娛樂。