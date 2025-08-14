獨家／AV魔女砸60萬整成E級兇器　「竟下垂變形」淒慘幕後曝光

記者蔡琛儀／專訪

擁有177公分高挑身材，被封為「最強美腿」、「制服界頂流大魔女」的AV女優芷媗，出道僅四年就拍攝近百部作品，成為大象傳媒力捧對象，加上活動出席費用，平均月收可達20萬元。

▲▼ AV女優芷媗大方坦承E奶是隆乳而來。（圖／記者黃克翔攝）

她大方坦言，傲人E奶來自後期隆乳加工，原本只有A罩杯的她，第一次隆乳卻大失敗，「第一次做就壞掉，不對稱還垂下來」，由於當時已經出道，只好硬著頭皮頂著做壞的胸部上陣拍片，後來又再重做到E罩杯，前後花了60多萬元。她也因陰唇過長，做過小陰唇切除手術，並嘗試陰道緊緻電波，「只要體感不強烈，就會去打一下」，自豪稱圈內可能只有她做過。

入行前，芷媗在傳產公司工作，卻因公司倒閉失業。那段時間，她同時經營直播與門市工作，但因理財觀念不佳，加上借給當時男友35萬元，對方卻人間蒸發，讓她陷入經濟困境。

▲▼ 芷媗身高177公分，被封為「最強美腿」。（圖／記者黃克翔攝）

一次直播老闆請她幫忙介紹新人進入成人產業，她打聽收入後，考慮三天，決定瞞著爸媽自己下海。當時只讓姊姊和姊夫知道，姊夫一度無法接受，反倒是姊姊力挺，「她就是認真工作，這也是賺錢的一種方式」。

談到印象深刻的作品，芷媗笑說，有一次在野外拍攝，她飾演僅存的文明人找食物，結果被「原始人」抓走，「對方一直吼吼吼，我憋笑到不行，最後男優吼到軟掉，還中途停下來補狀態」。荒謬情節讓該片紅到泰國；她也曾遇過對手拍太久，讓她當場暴走：「你弄痛我了。」該男優如今遭多家廠商、女優封殺。

▲▼ 芷媗當初因經濟陷入困境，誤打誤撞踏入成人產業。（圖／記者黃克翔攝）

雖自認是「戀愛腦」，芷媗對於曾遭捲款背叛已看得開，「沒有遇到他（前男友）的話，我可能就是普通上班族，也不會變得這麼圓滑」。目前單身的她，自爆曾短暫對男優暈船，但她始終遵守不與圈內人交往的原則。坦言現階段將這份工作視為轉型跳板，未來希望發展更多領域，「我努力賺錢就是為了善待自己。」