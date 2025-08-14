曾是男偶像還唱紅經典情歌　消失歌壇N年…跨足遊戲產業驚人近照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「2025西拉雅夏日好Chill－關子嶺涼夏民歌夜」將於8月16日晚間6點30分，首度在臺南關子嶺吳晉淮音樂廣場浪漫開唱。這場音樂盛會將邀請馬毓芬、金智娟（娃娃）、南方二重唱、 新人BRIAN馮耀弘，還有曾被封為創作偶像、〈聽見有人叫你寶貝〉原唱的陳傑洲，現場Live band伴奏。

▲陳傑洲當年被以創作偶像的身分力捧。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

陳傑洲曾是滾石「音樂田」力捧的創作偶像，當年正值張信哲入伍時，由李宗盛量身打造專輯，清亮高亢的嗓音與創作才華在歌壇掀起話題，大學期間發行兩張專輯後入伍，其中歌曲〈聽見有人叫你寶貝〉更是他的招牌歌曲，之後轉戰幕後製作劉德華、梅艷芳、古巨基、陳小春等歌手專輯，並跨足遊戲產業，持續參與配樂與兒歌創作。

其兒歌〈香蕉歌〉在YouTube累積逾4500萬點閱。這次於「關子嶺民歌涼夏夜」表演歌單涵蓋民歌駐唱時期喜愛曲目、個人專輯主打，以及親自創作並製作、由劉德華演唱的〈世界第一等〉、還有〈聽見有人叫你寶貝〉、〈愛情釀的酒〉、〈花心〉等經典歌曲，邀請觀眾合唱共度音樂時光。

▲陳傑洲如今大多在做兒童音樂。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

他笑言自己是關子嶺常客，最愛泥漿溫泉搭配桶仔雞，並憶及與父母到關子嶺泡湯的回憶，尤其特別感念早逝的父親。近年除推出單曲〈雨於你〉，亦培養虛擬歌手「Cece」，挑戰說唱曲風〈戰赤壁〉，並笑說退休後想要到關子嶺溫泉會館打工，「把所有溫泉和景點都體驗一遍！」