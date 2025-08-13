Elijah Wood熱情揪陳芳語秀「超萌身高差」　二度來台開唱飆中文喊：我愛你

記者蕭采薇／台北報導

以浪漫神曲《24/7, 365》爆紅全球串流排行，高顏值暖男Elijah Woods，帶著全新巡演《Give Me The Sunlight in Taipei》二度登台開唱，吸引近2000名粉絲熱情朝聖，現場尖叫聲不斷！他也熱情揪陳芳語（Kimberley）同台，兩人合照時，194分和150公分的超萌身高差，讓現場氣氛溫馨又驚喜。

▲Elijah Woods和陳芳語同台，兩人有44公分的「最萌身高差」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Elijah Woods一抵達台北便直呼：「超想念台北，我要去逛夜市！」足見對台北的寵愛與熱情。他在與Kimberley在後台「超萌身高差」合體，兩位皆為樂壇新世代指標創作歌手，一見面便相談甚歡，彼此切磋創作理念，互動自然真摯交流，相約表示「未來一定要在音樂與演唱會上合唱！」

隨後Kimberley送上結合Elijah Woods新歌《Ghost On The Radio》概念設計的「巨型平安符」，大方祝福Elijah Woods新專輯大賣、巡演場場完售，而Elijah Woods也不惶多讓，巧妙地將Kimberley才剛發行的新專輯《我們的愛》與月老文化結合，創意回贈象徵緣分的「紅線」，透過音樂牽起彼此連結，寓意愛與音樂無國界。

▲Elijah Woods和陳芳語互送禮物。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Elijah Woods演出毫無冷場，火力全開帶來超過22首歌曲、近90分鐘的精彩演出。從必唱成名曲《24/7, 365》、人氣創作《everything everywhere always》、《fingers crossed》、《Could You Love Me?》等首首朗朗上口，讓粉絲們聽得如癡如醉。

Elijah Woods興奮用中文甜蜜告白「我愛你」感性表示：「我愛你們，這是我第二次來台北開唱，我很感激能夠重回這座美麗的城市，台北也是整個巡演中票房最好的其中一站！」超暖發言讓全場歡呼聲不斷。

▲Elijah Woods二度來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

除了唱滿歷年代表作，更挑戰多首洗腦名曲，展現音實力與多變風格，像是吉他不插電演唱Taylor Swift（泰勒絲）的《Blank Space》、翻唱Lady Gaga（女神卡卡）與Bruno Mars（火星人布魯諾）合作曲《Die With A Smile》以及自彈自唱Coldplay（酷玩樂團）《Yellow》感動不止還帶來才推出的新歌《Ghost On The Radio》首次現場演唱，副歌一出便引起全場大合唱，讓 Elijah Woods 驚訝說：「台北是我遇過唱最大聲的城市！」

▲Elijah Woods飆中文喊「我愛你」謝謝粉絲。（圖／Live Nation Taiwan提供）