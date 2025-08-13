串流收視週榜／台港觀眾助攻！佐藤健《玻璃之心》登全球榜…2夯劇完結

記者陳芊秀／綜合報導

邁入8月又有眾多電影、新劇接連上架串流平台，其中日本男神佐藤健首度擔任戲劇製作人，推出新劇《玻璃之心》，首度打進Netflix全球收視榜。接著李鍾碩《瑞草洞》、楊洋《凡人修仙傳》也在近日完結，《ETtoday星光雲》帶來最新一週串流收視排行。

台港觀眾助攻《玻璃之心》進全球榜

▲《玻璃之心》。（圖／翻攝自X）

日劇《玻璃之心》描述天才音樂人集結一票富有才華的樂手組成樂團「TENBLANK」的故事，改編自若木未生於1993年創作的輕小說。佐藤健擔任企劃、製作人兼主演，並找來町田啓太、志尊淳、宮崎優、菅田將暉等人共同演出，音樂表演由演員親自從零開始學習演奏，以無替身方式拍攝，請真正的音樂人幕後做演奏指導，將書中的神級樂團影像化。該劇自7月31日全球上線，面對各國大劇，還有人氣日本動畫競爭下，上線第二週衝上日本週排行熱門第一、香港第5、台灣第8。根據Netflix官網資訊，該劇最新一週總觀看數突破160萬，衝上全球非英語節目週排行第8名。

▲《玻璃之心》進Netflix全球收視榜。（圖／翻攝自Netflix）

《瑞草洞》完結收視再刷新高

▲《瑞草洞》。（圖／翻攝自韓網）

南韓近年律師題材的劇集在全球大受歡迎。近期李鍾碩主演的《瑞草洞》被視為電視台收視救世主，在Disney+、friDay影音持續霸榜第一。該劇完結篇於8月10日播出，在南韓大結局收視是開播以來最高，也是首都圈與全國同時段收視第一，風光作結。

律師劇收視保證《夢想成為律師的律師們》

▲《夢想成為律師的律師們》。（圖／翻攝自韓網）

新開播的韓劇《夢想成為律師的律師們》是JTBC製作的新劇，由李陣郁、鄭彩娟、李學周、全慧彬等人主演，描述法學高材生成為新人律師，進入頂尖律師事務所，加入訴訟組，在高冷合夥人律師帶領下，逐漸獨當一面的過程。劇集接連出現各種案例，引發觀眾共鳴，開播首週在Netflix全球收視突破460萬觀看。

陸劇《凡人修仙傳》預告第二季

▲《凡人修仙傳》。（圖／翻攝自微博）

大陸男星楊洋主演新劇《凡人修仙傳》，改編自人氣小說，其動畫版創下極高的觀看流量，2025年首度推出真人劇集。該劇描述窮小子韓立踏上凡人修仙的歷程，劇集於8月12日先播出超前點播大結局，並預告將會有第二季。《凡人修仙傳》最新一週在Netflix週排行第二名，男神相隔兩年再推新劇，人氣依舊不墜。



【台灣9串流平台收視】

Disney+／《瑞草洞》完結繼續稱霸第一

▲《瑞草洞》週排行持續收視第一。（圖／翻攝自臉書／Disney+)

friDay影音／《瑞草洞》冠軍完結

▲friDay影音收視週榜（8/4-8/10）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《零日攻擊》霸榜第一

▲Hami Video收視週榜（8/4-8/10）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《定風波》首度登頂

▲iQIYI收視週榜（8/4-8/10）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《紅豆麵包》夏季冠軍劇王

▲KKTV收視週榜（8/4-8/10）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／6台製影視節目登榜

▲LINE TV收視週榜（8/4-8/10）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／許光漢配音《八戒：決戰未來》上榜

▲MyVideo收視週榜（8/4-8/10）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《星期三》全球收視冠軍

▲Netflix收視週榜（8/4-8/10）。（圖／Netflix提供）

公視+／《零日攻擊》第一

▲公視+收視週榜（8/4-8/10）。（圖／公視+提供）