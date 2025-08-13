趙露思直播爆失言「扯出虞書欣」！1年前高速公路違規　雙方粉絲開戰

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思近期頻繁開直播，12日聊到駕照考試題目，被問到「高速倒車扣12分」的題目時，她表示：「這個我知道，因為之前有個藝人...」隨即話鋒一轉未再繼續，被認為是在影射虞書欣團隊2024年鬧出的高速公路倒車事件，引發議論。

事件源於2024年1月20日，虞書欣所乘坐的商務車因錯過出口，在高速公路上違規倒車，當時有私生飯追車尾隨，也同樣跟著違規，當時北京交警迅速介入調查，最終司機被記12點，虞書欣工作室也就此事件公開道歉，並強調虞書欣本人並無駕照，並非由其本人駕駛。

▲趙露思和虞書欣兩邊粉絲開戰。（圖／翻攝自微博）



這次趙露思因為在直播練習駕照考題，當遇到「高速倒車扣12分」的題目時，開玩笑地表示：「這個我知道，因為之前有個藝人...」後半句話並未說出來，只和鏡頭外的工作人員對看一眼，怎料這段過程立即在網上引發軒然大波，更讓她與虞書欣雙雙登上熱搜榜首。

事件發酵後，引發兩派粉絲激烈爭論，虞書欣粉絲指出，當時的違規倒車行為是由司機所為，與藝人本人無關，且虞書欣本人並無駕照，不滿趙露思在直播時未明確指出「司機」，而是以「藝人」為主詞的說法容易誤導大眾；而趙露思粉絲則表示，該事件本屬公開報導的交通違規新聞，提及時也未指名道姓，不應過度解讀。

▲趙露思近期常開直播。（圖／翻攝自微博）