零負評女神Kelly「連發2文曝近況」　消失9個月鬆口未來動向

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Kelly過去以拍攝美妝影片走紅，擁有清新外型的她，受到不少粉絲的喜愛，還因此獲得「零負評女神」的稱號，不過她已經有9個月的時間沒有更新IG動態，今（12）日她難得在IG連發兩篇文分享近況，貼文一出，立刻掀起網友留言討論。

▲Kelly最後一次更新IG是在去年11月。（圖／翻攝自Instagram／thekellyyang）

Kelly今（12）日難得在IG發文向粉絲報平安，並以「消失人口來報到」開場，笑說自己只是生活和工作都很忙，除了上班就是陪孩子，下班後甚至常累到直接放空倒地。她分享6月中回台時雖停留時間不長，但行程卻很充實，大部分時間都和家人吃飯，或是到百貨公司吹冷氣。她笑說，這次回台最大的收穫之一，就是喝了超多普洱茶與奶茶，甚至還意外迷上了轉扭蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Kelly難得發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／thekellyyang）

Kelly坦言，原本打算去年底重新開始拍影片，但計畫趕不上變化，隨著兒子開始上學，家中幾乎每個月都有人輪流感冒、發燒、鼻塞、流鼻涕，「一路掛鼻涕到5月。」如今兒子快滿3歲，她形容每天的生活就是「送兒子上課、上班、下班、陪玩」，等兒子睡覺後，本以為能處理重要事情，但卻常常只能放空休息。Kelly也透露，兩週前曾嘗試錄vlog，希望能抽空完成後製與上傳。