林可唯心碎荔枝兒離世　「最後訊息隔天收噩耗」：就讓你再任性一回

記者張筱涵／綜合報導

36歲知名美妝部落客「Liz」（荔枝兒）驟逝，噩耗於10日深夜由丈夫證實，令粉絲與美妝圈好友震驚不已。她的摯友、藝人林可唯11日晚間發文深情哀悼，回憶兩人因保養品牌結緣，初見便被Liz的真、善、美吸引，視她為「林荒謬小妹妹」，並誓言要給她歸屬感、悉心照顧。

▲▼林可唯分享許多和荔枝兒的點點滴滴。（圖／翻攝自FACEBOOK／林可唯 大有可唯）



林可唯表示，兩人時常透過視訊聊天，無論是談心聊到落淚，還是大笑到流淚，都是珍貴回憶。她在產後體力尚未恢復時，依舊惦記著Liz，常主動講「垃圾話」逗對方開心；而Liz則耐心教她拍照、修圖、剪影片與經營社群。沒想到，最後一次訊息隔了一天，收到的卻是Liz丈夫傳來的噩耗。

她沉痛地寫道，陪Liz走完最後一段路時，仍難以接受人生就此結束的現實，「你還是好美，但卻再也無法回答我了」。她坦言心痛、不捨、思念滿溢，並將對Liz的愛化作祝福，相信Liz如今已在彩虹的另一端燦爛發光，「這次你可以真心盡情大笑，只有快樂跟天堂」。

▲▼林可唯祝福荔枝兒在天堂只有快樂。（圖／翻攝自FACEBOOK／林可唯 大有可唯）



【林可唯臉書全文】

給我最親愛的林荒謬小妹妹～

緣分好奇妙，因為我的保養品牌認識了你，一接觸就被妳的真善美所吸引

是磁場吧～莫明就認定我們是同路人，本能的想好好保護妳，愛你

你會叫我姐，叫崗霖姐夫，更讓沒有妹妹的我內心確定，必定要盡我所能照顧你，讓你有家的歸屬感

我們總是視訊，天南地北的什麼都聊

聊到哭、聊到笑到流淚

我知道你心情不好，總是找機會跟你講垃圾話、想辦法轉移你注意力

你會教我這個3c白癡怎麼拍照怎麼使用修圖軟體、剪影片、po Ig

我會教你怎麼演戲、怎麼訓練、怎麼跳舞，約妳出門運動、吃好吃的，增加快樂腦內啡

生了孩子的我體力還沒完全恢復，卻仍掛心著你，一樣想找你聊垃圾話，但貼心的妳，總會趕我去陪kiwi

我的訊息、message妳總是秒讀秒回，那天最後一句垃圾話，隔了一天卻是妳先生傳來的消息

那天陪著你走完最後一段路，我迷惘了，就這樣？？？人生就這樣？

你還是好美，但卻再也無法回答我了，我再也看不到你了

我想你，想跟你視訊的時候怎麼辦

好痛，好捨不得～好想好想你

也許因為深深愛著 才可以把內心傷痛化作祝福

儘管很痛 我會讓它刻在心裏 儘管傷痛會很久 我會努力

我知道這是你的選擇，就讓你再任性一回

我相信此刻的你在彩虹的另一端燦爛發光這次你可以真心盡情大笑 只有快樂跟天堂

每一天

我愛你。我的小妹 祝福妳