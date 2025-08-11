《中國好聲音》男歌手朴翔心肌梗塞驟逝！享年35歲　曾是周杰倫學員

記者劉宜庭／綜合報導

曾於2016年參加選秀節目《中國好聲音》（又名：《中國新歌聲》）並加入周杰倫「地表最強戰隊」的35歲大陸男歌手朴翔，驚傳於8月8日凌晨因急性心肌梗塞不幸離世。消息經其多位友人悲痛證實，葬禮已於10日在家鄉新疆舉行，消息傳出後震驚許多樂迷。

▲《中國好聲音》朴翔心肌梗塞驟逝，享年35歲。（圖／翻攝自微博）.

朴翔來自新疆、出生於1990年，是一位充滿才華的樂隊主唱與吉他手，曾擔任知名歌手帕爾哈提的「酸奶子樂隊」吉他手，而在《中國好聲音》舞台上，他憑藉一首滄桑而深情的《把悲傷留給自己》打動評審與觀眾，導師汪峰當時盛讚其表演是「從柔裡面開始散發那個勁兒，特別舒服」。

▲朴翔在《中國好聲音》是周杰倫戰隊學員。（圖／翻攝自微博／《中國好聲音》）



朴翔從小就喜歡周杰倫，在《中國好聲音》更是加入周董戰隊成為前5強，同年，他還曾在周杰倫演唱會擔任表演嘉賓。儘管近年來他未頻繁出現在主流螢光幕前，朴翔依然活躍於音樂領域，時常在新疆各地的酒館駐唱，用他獨特的嗓音療癒人心，也因此結識了許多音樂同好。

噩耗傳出後，朴翔的一位好友向陸媒《極目新聞》表示，朴翔生前為人十分開朗，是位不折不扣的「音樂奇才」，對於他突然離世感到極度震驚與不捨。另一位好友則悲痛透露，自己在一週前才剛與朴翔聯繫，沒想到幾天後就天人永隔，感嘆世事無常。他也專程趕赴朴翔葬禮，送好友最後一程。