知名美妝部落客荔枝兒離世！老公悲痛證實「相信她在彩虹那端無憂無慮」

知名美妝部落客荔枝兒（LIZ）自無名小站時期就有著高人氣，近年來也認真經營各種社群，Instagram上也累積了十多萬的追蹤。10日，她的IG突然更新了一段影片，內文由她的老公代筆，證實她已經離世的消息，突如其來的死訊讓許多粉絲震驚不已，紛紛湧入留言悼念。

▲荔枝兒離世。（圖／翻攝自Liz Instagram）

在丈夫的文字中，深情形容Liz「一直是一位永遠帶著笑容、充滿陽光和愛的女孩」，對新鮮事物充滿好奇，對小動物有著無限溫柔與關懷，也擁有獨特且迷人的品味，總能用她的眼光與創意，為世界增添美好與靈感。他特別提到，Liz在社群平台上從不將自己當作「KOL」，而是真心把每位粉絲視為朋友，認真回應每則訊息，只因為她真心在乎並感謝所有支持者。

▲荔枝兒老公製作紀念影片。（圖／翻攝自Liz Instagram）



針對一路以來支持她的品牌夥伴，Liz的丈夫也表達感謝，並表示若有未完成的合作事宜，可直接透過Liz的Line與他聯繫。他透露，為紀念妻子，特地將兩人共度的美好時光剪輯成紀念影片，配上兩人都喜愛的日本音樂組合歌曲，並將歌詞改寫成想對Liz說的話，盼朋友們能透過影片懷念她幸福快樂的模樣。

Liz的丈夫強調，她的Instagram帳號將不會關閉，希望成為粉絲們永遠懷念她的地方。他感性地說：「相信Liz會在彩虹那端過著無憂無慮且快樂的生活，而我們永遠都會懷念她。」這段話讓不少粉絲看得紅了眼眶，留言區充滿了祝福與思念。

以下為Liz Instagram全文：

親愛的朋友們：

Liz 她一直是一位永遠帶著笑容、充滿陽光和愛的女孩。她總是對新鮮事物感到好奇，特別是對小動物充滿無限溫柔與關懷；她一直擁有著獨特且迷人的品味，總能用她的眼光與創意，為這個世界增添美好與靈感。

在社群平台上，她從來不把自己當作所謂的「KOL」，而是當作每位紛絲們的朋友。她總是盡心盡力的回應每一則訊息，只因為她真的在乎、也真的感謝每一位支持她的你/妳們。

對於合作過的品牌夥伴，也由衷感謝大家一路上的信任與支持。如有任何未盡之事宜，可再直接透過Liz的Line與我做聯繫，敬請見諒。

雖然Liz已悄悄離開，但她留下的美好與愛，會一直陪伴著我們。

身為先生的我，也為了能紀念Liz，把這些日子和她一起度過的美好時光，剪輯成了一支紀念影片。

音樂是我和Liz很喜歡的日本組合，將歌詞稍作改編成了我想和Liz說的話，朋友們可以藉由這支影片來懷念Liz曾經快樂和幸福的模樣。

另外Liz IG的平台不會關閉，是希望當作給予粉絲一個永遠緬懷Liz的地方。

謝謝你/妳們一路以來的喜愛與陪伴，她會知道的，也相信Liz會在彩虹那端過著無憂無慮且快樂的生活，而我們永遠都會懷念她。

Liz的先生 敬上