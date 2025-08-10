「暗黑版愛莉莎莎」爆藝人私訊討名牌　揭圈內收禮內幕：看不下去

記者王靖淳／綜合報導

日本AV女優鷲尾芽衣因外貌與網紅愛莉莎莎神似，因此獲得「暗黑版愛莉莎莎」的稱號，平時鮮少在社群分享近況的她，最近突然罕見寫下長文，分享她對於收禮準則的堅持，除了透露有粉絲會私訊表示要送禮之外，同時也坦言知道有藝人會向粉絲討禮物。

▲鷲尾芽衣。（圖／翻攝自X）

鷲尾芽衣透露，她經常收到粉絲透過私訊詢問送禮意願，表示「預算大概是這樣，如果有想要的東西請告訴我」，或是表達想送她禮物卡、星巴克卡等心意。然而，她堅定地表示，自己無法接受來自私訊的禮物，只能心懷感激地收下這份心意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鷲尾芽衣進一步揭露演藝圈中不為人知的一面，指出「有些藝人會在私訊中向粉絲討要名牌商品」，而且「實際上也收到了包包、鞋子和衣服等各種東西」。面對這樣的情況，她選擇堅持自己的原則，表示只希望粉絲能夠支持正版作品、參與見面會，以及在寫真展等活動中若看中作品願意購買，「我的想法就只有這些而已。」

▲鷲尾芽衣無法接受透過私訊送來的任何東西。（圖／翻攝自Instagram／_mei_0407__）



鷲尾芽衣強調，這個不收私訊禮物的想法「從出道前到現在都沒有改變。」她也呼籲粉絲「請把這份溫柔的心意和寶貴的金錢，好好用在自己身上」。不過她也補充提到，若是「和信件一起寄來的星巴克卡或各種禮物」，她都會好好收下。