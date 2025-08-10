THE BOYZ首爾演唱會收恐攻威脅！歹徒嗆「已裝爆裂物」警消全出動

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣男團THE BOYZ 10日在首爾奧林匹克體操競技場（KSPO）舉辦演唱會，怎料下午卻突然接獲現場驚現爆裂物的警告，現場演唱會工作人員與相關人員緊急撤離。

▲THE BOYZ 10日在KSPO舉行演唱會，卻收到爆炸威脅。（圖／翻攝自THE BOYZ官方X）

根據韓媒報導，警方與消防單位指出，10日奧林匹克公園的管理單位，韓國體育產業開發公司收到一封傳真的威脅信，內容稱「已在 KSPO DOME 安放爆裂物」。管理單位隨即報警，警方與消防部門立刻展開聯合應對行動，趕赴現場進行搜查。

警方立即出動了首爾警察廳機動巡邏隊與警察特攻隊，消防單位也派遣了19輛消防車與70多名人員進行爆裂物搜索。警方表示，事件發生時演唱會尚未開始，觀眾尚未入場，約300名工作人員已全數撤離，目前還沒有造成任何人員傷害。

▲THE BOYZ官方社群緊急公告。（圖／翻攝自THE BOYZ官方X）

一名現場目擊者向韓媒表示，場館內人員已被要求全數撤離，目前仍禁止進入場館。原定今日下午4點在該地舉行演唱會的THE BOYZ，也緊急透過社群發公告，表示因場館內部設施檢查，開放觀眾入場及演出開始時間將不得不延後。