As One李珉陳屍家中　師弟人在當兵慟：姐姐，沒去找妳對不起⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團「As One」成員李珉5日被發現陳屍家中身亡，享年47歲。她的出殯儀式在9日結束，但親友們仍處於悲傷情緒之中，近日，與她同個公司BRANDNEW MUSIC出身的老闆Rhymer以及目前正在服兵役的GREE都哀痛發文，GREE更寫下文字「姐姐，對不起沒能去找妳」，對於缺席告別式感到很難過。

▲As One李珉5日被發現陳屍家中。（圖／翻攝自Rhymer IG）



李珉隸屬於音樂公司BRANDNEW MUSIC，老闆Rhymer痛失好友於9日哀痛寫下，「世上最活潑開朗、善良又親切的珉，在那邊盡情地說妳想說的話、做妳想做的事，希望妳過得幸福，妳像天使般的心地與聲音，我會永遠珍藏記得，愛妳，我的妹妹，我們都愛妳」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李珉公司老闆Rhymer發文哀悼。（圖／翻攝自Rhymer IG）



▲師弟GREE人在當兵無法送她最後一程。（圖／翻攝自IG）

BRANDNEW MUSIC師弟GREE因人在服兵役，無法輕易請假，他遺憾地在IG留言「姐姐，沒辦法去找妳很抱歉，一直都很感謝妳，好好安息姐姐」。

李珉5日被發現陳屍於家中，第一個發現遺體的人是下班回到家的老公，突然來的噩耗讓家人一時難以接受，告別式採非公開方式進行，已在9日上午出殯，圈內好友到場送她最後一程。