羅時豐下重手痛打蛇丸...竟差點送醫！　他傻眼：是不是不想再見面

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王羅時豐日前為自己的YouTube頻道《大牛比較攬》中人氣單元「趣你家蹭飯」前進屏東潮州，並突擊百萬YouTuber蛇丸與胡椒，直接在菜市場買了菜就直奔胡椒家，在遊戲時，羅時豐與胡椒、蛇丸挑戰「心臟病」遊戲，沒想到蛇丸比賽墊底，只好接受懲罰被打腳底板。

▲▼羅時豐把蛇丸打到差點送醫。（圖／大牛比較攬提供）

本來胡椒想準備水管，但胡椒媽心疼乾兒子蛇丸，只提供了蒼蠅拍，但羅時豐還是大手一揮，讓蛇丸痛得哀嚎：「牛哥！你是不是以後不想再見面了！」但羅時豐在節目結束後還是不忘提醒蛇丸，若真的太痛先擦藥再去看醫生，笑稱醫藥費他會負責，相當暖心。

胡椒媽是羅時豐的鐵粉，這次羅時豐突襲胡椒家，胡椒媽媽一開門見到偶像羅時豐，驚聲尖叫後直接嚇到落跑，羅時豐還下跪獻上玫瑰花，讓胡椒媽樂得直呼：「你本人真的好帥！」胡椒媽更使出一身絕活，花了3個小時端出七菜一湯家常菜。

▲▼羅時豐突襲蛇丸與胡椒家，還向胡椒媽媽下跪獻花。（圖／大牛比較攬提供）

羅時豐稱讚雞胸肉處理的恰到好處一點也不柴，卻立刻被胡椒媽吐槽：「這句話我在你的頻道我有聽過，有一個家庭也是炒三杯雞，你也是這樣子講同一套。」羅時豐接著又稱讚胡椒媽煮的菜非常有「媽媽的味道」，話還沒講完，胡椒媽立刻接話：「還是家常菜最好吃，你去每個家裡也都會講這句話，套路都一樣。」讓羅時豐又糗又好笑。