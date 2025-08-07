李珠珢來台首次「全繁中發文」超驚喜！　粉絲讚：進步超多

記者劉宛欣／綜合報導

富邦悍將啦啦隊韓籍成員李珠珢，憑著甜美的笑容和火辣身材，在來台短短半年多時間迅速圈粉無數。不只在場上帶來活力滿滿的應援舞，私下她也經常透過社群平台和粉絲互動，親民又可愛的形象大受歡迎。7日她突在Threads上罕見以「全繁體中文」發文，瞬間引起網友熱烈回應。

▲李珠珢在台灣擁有超高人氣。（圖／翻攝自李珠珢IG）

李珠珢此次在Threads發文寫下：「我有個疑問！！到現在為止的演出中，最喜歡哪個？」這句話雖簡單，但卻是她來台超過半年以來，首次完全以繁體中文撰寫的貼文，讓不少粉絲又驚又喜。短短兩小時內就吸引大量留言，網友紛紛表示感動「妳的中文進步好多」、「每個都好喜歡」，但也有粉絲分析「這個中文文法，絕對不會是珠珠自己發的」。

▲李珠珢詢問粉絲最喜歡的演出。（圖／翻攝李珠珢Threads）

此前，富邦公布的8月應援班表顯示，李珠珢一整個月只會出場3次，與其他韓籍成員相比顯得格外稀少，令粉絲感到不滿，對此，經紀公司富邦育樂火速做出說明，滅火表示：「謝謝大家對珠珢的支持，班表安排主要考量她的工作量及時間規劃，除了各球場應援外，也會安排其他活動及工作機會，請大家拭目以待。」