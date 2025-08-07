AV女優拍片底線揭秘！最強小隻馬七澤米亞驚呼：三角這塊不能碰

記者吳睿慈／台北報導

2025 TRE台北國際成人展將於8月8日至10日在南港展覽館2館盛大登場。主辦單位7日舉辦行前記者會，12位女優齊聚一堂，聊起去年對於活動印象深刻之處，石川澪突然爆笑不止，她想起自己去年差點睡過頭，「我有設鬧鐘，但我沒聽到聲音，是後來line的聲音才趕快起來」，險在台灣上演罷工記。幾位女優也分享拍片底線，七澤米亞素有「小惡魔」之稱，她斬釘截鐵表示：「絕對不能動我的頭髮，尤其是瀏海那個三角形區塊！」

▲▼ 12位神級女優齊聚一堂。（圖／記者黃克翔攝）



2025 TRE台北國際成人展邀情逾百位女優共襄盛舉，神木麗、七澤米亞、櫻空桃、河北彩伽、石川澪、涼森玲夢6位代表受訪，她們透露拍攝秘辛，神木麗表示自己沒有任何的拍攝底線，七澤米亞、則是表示「我的頭髮不能剪，然後瀏海一定要維持現在的長度，尤其是瀏海這個三角型這個位置不能動。」而她身材嬌小，就算穿一般尺寸的衣服也會過長，經常會要求工作人員給她合身的大小，並自爆：「像我的胸部比較沒那麼有料，我就會塞東西。」

▲七澤米亞強調自己的瀏海三角形區域，絕對不能碰。（圖／記者黃克翔攝）



櫻空桃拍片時對服裝也沒有NG之處，「但我很喜歡藍色衣服，所以大家應該會發現，我的片子封面非常多藍色色系的衣服，然後我也是頭髮不能剪，一定要有瀏海。」河北彩伽在服裝上的禁忌，她表示「我不太喜歡亮亮的皮褲類服飾」。

▲石川澪坦言自己偶爾會有空杯狀況出現，服裝要塞東西。（圖／記者黃克翔攝）



▲涼森玲夢覺得自己頭很尖，盡量避免高角度拍攝。（圖／記者黃克翔攝）



石川澪也大方表示「我同樣是有時候服裝會有空杯的狀況，會請工作人員幫我調整。」涼森玲夢則是認為自己的頭頂形狀很尖，「如果太高的拍攝角度，我太不喜歡，會請他們不要拍得那麼高」。TRE國際成人展8日起在南港展覽館盛大舉辦。