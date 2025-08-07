串流收視週榜／《零日攻擊》上線4平台全第一！5夯劇掀台人追劇潮

記者陳芊秀／綜合報導

台劇在7月各家串流平台表現強勁，《零日攻擊》開播登上4平台第一，《拜六禮拜》完結穩居Netflix熱門排行。泰劇《唯有你Only you》再衝上平台前3名，成為台灣串流少見的熱門泰劇。《ETtoday星光雲》分析4熱劇掀起的現象，同時為大家帶來最新一週串流收視排行。

《零日攻擊》上線4平台全第一

▲《零日攻擊》。（圖／翻攝自臉書）

《零日攻擊》於8月2日首播，率先在公視+、LINE TV、Hami Video、MyVideo上線，首週即登上4平台熱門第一，全面奪冠。該劇以中國對台灣侵略為題材，光是前導預告就創下破228萬點擊紀錄，開播後也引發討論，緊接著8月15日將在日本Amazon Prime Video播出。

《拜六禮拜》完結

▲《拜六禮拜》。（圖／翻攝自臉書）

《拜六禮拜》是華視與公視台語台聯手推出的療癒輕喜劇，以二林小鎮為故事舞台，描述50歲熟齡女性的愛情、家庭與生活，由鍾欣凌、丁寧與孫淑媚主演。該劇由編劇出身的杜政哲擔任導演，播出以來話題不斷，在網路討論熱烈，在Hami Video收視第六，且每週穩居Netflix週排行前十名，是近期收視表現最傑出的台劇。

《凡人修仙傳》楊洋獨自修仙升級

▲《凡人修仙傳》。（圖／翻攝自微博）

大陸男星楊洋主演古裝新劇《凡人修仙傳》，改編自作家忘語的同名小說，改編成動畫後更引發轟動。劇集描述窮小子韓立，意外踏上凡人修仙的坎坷路，憑著自身的努力和智慧，最終得到成仙，故事吸引大批觀眾追劇，即使劇集播到一半，在大陸收視目前次於迪麗熱巴主演的刑事劇《利劍玫瑰》，在台灣則是稱霸Netflix，登上週排行第一名，再次驗證男神在台灣的超人氣。

《唯有你Only you》排名又升了

▲《唯有你Only you》。（圖／翻攝自X）

泰劇《唯有你》描述大明星與頂尖保鑣的女女戀，由人氣CP「LingOrm」鄺玲玲、可恩娜帕瑟塔拉達那彭二搭演出。該劇在friDay影音排名逐週爬升，最新一集收視排全平台收視第3，僅次於《瑞草洞》、長壽韓綜《Running Man》。

佐藤健《玻璃之心》

▲《玻璃之心》。（圖／翻攝自IG）

日本男星佐藤健首度擔任劇集製作人，費時5年推出劇集《玻璃之心》，7月31日在全球Netflix上線。該劇上線首週，在日本週排行第3，僅次於兩大熱門動畫《膽大黨》、《怪獸8號》，雖然衝上香港、台灣兩地日榜熱門前10名，但首週未能進入週排行。本劇改編自若木未生的同名小說，描述天才音樂人邂逅女大生鼓手，並與副有才華的音樂人組成樂團「TENBLANK」的故事，佐藤健、町田啓太、志尊淳、宮崎優無替身在戲裡演奏樂器，並隨著劇集播出以「TENBLANK」出道發行歌曲，掀起樂壇轟動。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／前3名《瑞草洞》《善良的他》《動物方城市》

▲Disney+台灣前3名劇集。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／泰劇《唯有你》衝到第3

▲friDay影音收視週榜（7/28-8/3）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／台劇《零日攻擊》開播登頂

▲Hami Video收視週榜（7/28-8/3）。（圖／Hami Video提供）



iQIYI／《朝雪錄》霸榜第一

▲iQIYI收視週榜（7/28-8/3）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／晨間劇《紅豆麵包》7月劇王

▲KKTV收視週榜（7/28-8/3）。（圖／KKTV提供）



LINE TV／《零日攻擊》奪冠台灣節目霸榜前3

▲LINE TV收視週榜（7/28-8/3）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《零日攻擊》開播即冠軍

▲MyVideo收視週榜（7/28-8/3）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／楊洋《凡人修仙傳》台灣熱門第一

▲Netflix收視週榜（7/28-8/3）。（圖／Netflix）

公視+／《零日攻擊》收視第一

▲公視+收視週榜（7/28-8/3）。（圖／公視+提供）