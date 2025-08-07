琟娜金髮造型神祕現身！　自嘲「女間諜」意外變加勒比海盜

▲ 琟娜VERNA加勒比海盜造型。（圖／谷優娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

琟娜VERNA與「天生歌姬」A-Lin聯手打造對唱新歌〈糾結重啟〉，MV上架前，琟娜VERNA就已悄悄將頭髮染成金色，只是為了保密形象，在新歌發表前，她只能四處「遮頭」，被虧像女間諜，而金髮所帶來的補染壓力也讓她一度煩惱不已，加上髮型師超搶手，常常不在台灣，讓她靈機一動：「乾脆走我最愛的海盜造型，不但能遮布丁頭，還能致敬加勒比海盜風格！」也因此誕生了這次宣傳期中令人印象深刻的加勒比海盜形象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 琟娜VERNA合作A-Lin的新歌引起話題。（圖／谷優娛樂提供）



私底下的她也默默為歌曲投入大量心力，甚至在發歌前特地到公園拍攝舞蹈影片，意外結識跳土風舞與練太極的老哥老姐們。「他們都超熱情，還請我去一起跳舞，我也會在群組裡跟大家請安，發歌當天還請他們幫我轉發新歌，真的太可愛了！」



她透露近期在公司安排下與許多音樂人共創，雖然一開始很害羞，但也讓她逐漸打開創作開關，「那天晚上九點回到家，靈感一來就寫歌寫到隔天早上十點，整整13小時，寫好了兩首歌！超爽！我都覺得自己被附身了！」她用自己最愛的動漫《大膽黨》形容那晚的創作狀態：「完全就是主角覺醒模式，整個大爆發！」

而這兩首新作，也成為她接下來音樂計畫的核心，她開心預告：「很快就會推出第二首單曲，希望它也能像〈糾結重啟〉一樣被大家喜歡，這樣我就能繼續唱、繼續寫，重啟更多可能！」正如她在歌曲中唱出的那句：「眼淚都好好收藏」，琟娜VERNA正用一次次的蛻變，把過去的自己一點一滴升級成未來的模樣。

