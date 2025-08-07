潘若迪曝沈玉琳最新現況！　替好友傳話「只求外界做1事」：他是鬥士

記者孟育民／台北報導

57歲主持人沈玉琳6日證實罹患的是血癌，並坦言接下來會有一段時間無法和大家見面，會好好配合治療、專心養病，消息一出震驚演藝圈，而他目前已轉台大醫院做後續治療評估。好友潘若迪從看診就陪伴在身邊，幾乎每天都到醫院報到，稍早也露面透露沈玉琳近況，「蠻好的，一天比一天好，大家不要太緊張，他是一個很有鬥志的鬥士。」





▲潘若迪透露沈玉琳近況。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

根據《TVBS新聞網》報導，潘若迪稍早錄製《11點熱吵店》，提及沈玉琳有託他向外界傳話，「他目前狀況非常好，請大家不用擔心，他會照規矩做他的事情，也就是照醫生的指示做他的事情」，也拜託大家別逼他太緊，「唯一希望大家能夠給芽芽多一點時間，不要去打擾他的家人，讓他安心的休養。」沈玉琳有收到大家的祝福，強調不會被病魔打敗。

▲沈玉琳目前病情穩定。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

昨日據《ETtoday新聞雲》記者獨家掌握，沈玉琳到院時心臟、肝臟、肺臟、腎臟等都有受損，相關指數升高，7/31進行骨髓抽取、骨髓切片檢查，後續確定是罹患血癌。

消息人士透露，沈玉琳經過檢驗確認得到「血癌」，當時是合併多重器官衰竭而就醫，並非外傳胰臟癌，也不是淋巴癌。他強調，沈玉琳目前狀況穩定，後續要針對血癌進行治療，除準備接受化療，另一方面也要評估做骨髓移植。目前沈玉琳已轉到台大醫院做後續治療評估。不過院方表示，屬於病人隱私，沒有家屬授權不會對外說明。