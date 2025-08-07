ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
安芝儇痛心沈玉琳罹癌！
善待自己的6個方法！
集氣！沈玉琳罹血癌「超過50位明星祈福」
Energy崩哭一團！牛奶見父1遺物　心碎噴淚：原來爸爸那麼愛我

▲▼Energy 談及父親全員鼻酸淚崩。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Energy 談及父親全員鼻酸淚崩。（圖／Hit Fm聯播網提供）

記者翁子涵／台北報導

人氣男團Energy日前接受電台專訪，聊起父親節話題，成員牛奶提到從小父母就離異，當時他不能諒解跟理解父親，跟父親關係並不如此親近，直到父親幾年前驟逝後，整理遺物時發現有一張他與父親跟弟弟的合照，而那張合照在父親臨走前都一直帶在身邊，牛奶說：「我看到那張合照就爆哭了，原來父親有多麼愛我們！」其他成員也不禁鼻酸淚崩。

▲▼Energy合體接受電台訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Energy合體接受電台訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

牛奶收拾情緒後分享，當他自己成為父親後，才懂得原來父親有多麼愛他們，如果能重來，他一定會好好跟父親相處表達他的愛。牛奶說，處女座的他很不擅長表達愛這件事情，往後不想讓他孩子也有像他這樣的感慨，為了讓小孩感受到很多的愛，他從自己做起把愛掛在嘴邊。他認為不會表達愛的人怎麼讓小孩成為有愛的人，隨著小孩長大，牛奶也重新自我成長一次，讓其他成員也跟著撒嬌說：「好棒的父親！好想當牛奶的小孩喔！請養我們！」讓現場氣氛破涕為笑。

書偉被問到是否準備好當爸爸了？書偉表示：「一直有在計畫，等待好消息！」書偉透露，他有過一段叛逆期，那時跟父親關係不好，不常在家，但現在他只要一有空就回家走走陪父母，有時候就算沒什麼聊天，父親看著棒球轉播，他滑著手機，書偉感性地說：「雖然各做各的，但會感受到父親其實很開心有我在身邊陪伴！」

Toro表示，20年前Energy出道時，他曾幻想過Energy一路順利成軍到40歲，那時候他們會是什麼模樣？雖然後來各自分開，但這次復出合體後，他看到牛奶跟阿弟在後台跟小孩溫馨互動，Toro說，這不是當時他想像的畫面，沒想到會有成員已經是爸爸了，就會感慨在這段時間，Energy的成員各自經歷了時光跟歲月的淬鍊，才能走到今天。

坤達補充很多人問Energy還能走多久，但他覺得不必設限，把握當下、全力前進就好，這一年多來他常說：「一切都是最好的安排！」Toro也分享，現在出門工作，父母問去哪都會驕傲地說：「今天要去當Energy的一天！」能帶著家人的愛工作，讓他感到幸福滿滿。
 

