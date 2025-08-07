沈玉琳罹血癌！李雅英心疼發聲「會一直幫他加油」　喊話：好好照顧自己

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳日前住進加護病房，6日確定其罹患的是血癌，對此本人也證實病情，並坦言接下來會有一段時間無法和大家見面，會好好配合治療、專心養病，消息一出震驚演藝圈。向來深受沈玉琳照顧的李雅英，稍早也透過經紀人發聲，「聽到這樣的狀況真的很心疼，希望玉琳哥能早日康復。」

▲李雅英擔心沈玉琳病情。（圖／翻攝自李雅英IG）

沈玉琳在節目《女孩好野》總是做球給李雅英，私下對她也是相當照顧。李雅英看見沈玉琳的病情，心疼說：「希望玉琳哥能早日康復，我也會一直為玉琳哥打氣加油的，我等你回來。他一直以來都很認真的照顧我們大家，每次跟他工作都是充滿了歡樂，這麼照顧我們，也希望他能好好照顧自己，一定要健健康康的！」

▲▼沈玉琳在節目中時常照顧李雅英。（圖／翻攝自李雅英IG）

事實上，李雅英先前出席活動時，坦言看見新聞很震驚：「那時候在跳大巨蛋應援，本來沒搞清楚狀況，但是後來看新聞有嚇到，希望哥沒有太大問題，如果可以探訪當然很好，這時候希望他好好休息。」也透露跟沈玉琳一起錄《女孩好野》，還搞笑對他說「變瘦，我變大了」，私下李雅英也透過經紀人問候沈玉琳，盼他早日康復。

