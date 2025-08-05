「妹妹頭瀏海舞團」Avantgardey集體登台　柚子睽違6年台灣開唱

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣舞蹈天團Avantgardey和國民音樂雙人組 YUZU柚子 驚喜宣布回歸台灣，為樂迷與舞迷帶來年末最盛大的視覺與聽覺饗宴！

▲妹妹頭瀏海舞團Avantgardey集體登台。（圖／B’in Live Entertainment提供）



繼去年夏天在台北掀起搶票熱潮後，Avantgardey再度登台演出，門票將於8日中午於KKTIX正式開賣。本次演出由編舞家 akane（前登美丘高校舞蹈部指導老師）領軍17位頂尖舞者，以融合昭和復古、制服造型與喜劇風格的獨特舞蹈，再度帶來「視覺系」衝擊體驗！近年來她們不僅參與《美國達人秀》、紅白歌合戰，還跨界與多位國際巨星合作，也因翻跳 Energy〈星期五晚上〉 與最新合作曲〈High 5〉，在華語圈掀起「Avantgardey風潮」，令人期待她們下一步驚喜合作。

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▲柚子睽違6年台灣開唱。（圖／寬宏藝術提供）



睽違6年，國民團體柚子（YUZU）終於宣布重返台北舞台，亞洲巡迴演唱會《GET BACK》台北站將於12月8日晚上8點 在ZEPP NEW TAIPEI隆重登場。這次演唱會同時也是他們為亞洲巡演特別打造的全新單曲《GET BACK》首次曝光現場，並收錄全新創作歌曲〈YUU〉，這首由北川悠仁作詞、TeddyLoid作曲的新曲，將於8月27日正式發行，象徵他們重啟亞洲征途的音樂信號彈。

巡演也將邀請與YUZU音樂合作密切的製作人兼DJ TeddyLoid 共演，從〈Beautiful〉、〈flowers〉到主打〈GET BACK〉，雙方音樂火花持續升溫，預計將為歌迷帶來前所未有的演出體驗。門票於12日中午12點全面啟售，票價為3800、3000元，粉絲可透過寬宏售票系統KHAM.COM.TW購票。

Avantgardey 以舞震撼登場，柚子（YUZU）以歌喚醒回憶，兩大團體年底接力來台，無論你是視覺控還是音樂控，都絕對不能錯過這場橫跨舞台與音場的精彩盛事！