大家都想目睹《穿著Prada的惡魔2》拍片現場　編劇說OK

圖文／鏡週刊

儘管電影《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）要預計2026年5月才會上映，但所有的粉絲都湧到紐約街頭上，想要目睹正在拍攝中的電影、然後各種偷拍照片也在社交媒體上瘋傳。現在編劇出面了，表示沒關係，完全能理解大家的興奮之情。

身為電影編劇之一的艾琳布洛什麥肯納（Aline Brosh McKenna），承認自己都很想跟這些粉絲一樣，發出興奮的尖叫聲：「當我第一次看到他們換上戲服時，我好像叫出來了，腦海都是『我的天啊！』我覺得我該立刻拍照。畢竟我是這些演員的粉絲，必須經常掐自己大腿，這些角色是充滿了靈魂，光是可以再看到他們就真的夠瞧了。」

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《穿著Prada的惡魔》是在2006年上映，因此明年歡慶20週年推出續集也是理所當然，原班人馬梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）、史丹利圖奇（Stanley Tucci）也都會回歸，扮演同樣的人物。這也導致了正在紐約拍攝的續集，幾乎是每天都在外景地擠滿了朝聖的粉絲，人手一機、不斷拍著各種照片。

艾琳布說，粉絲們會一整天站在外頭，只是為了看一眼他們最喜歡的演員跟角色，「當他們穿上戲服出場時，真的會讓人異常興奮，畢竟這是一部關於時尚的電影。我們知道會引發很多人的興趣，但沒有想到會有這麼多的人潮會湧到現場，但這是我們所生活的世界，在許多方面，已經跟2006年所描繪的世界不再一樣了。只要旁觀的每個人都能顧及到安全，大家想要再見到這些人物並沒有不對，大家依然對他們充滿興趣，這真的太榮幸了。」

當然也有很多人懷疑，因為這些現場用手機拍攝的照片，已經在社交媒體上不斷蔓延，所以會有可能提早爆雷嗎？艾琳布說，這部片有趣的地方就在於對每個觀眾的意義，「因為這部片顯然代表著觀眾生命中的某個重要時刻，這真的令人感到無比欣慰。」她把這樣的行為解讀為，大眾非常渴望面對對面的第一手經驗，以及那種群體活動的感受，「這是一次真正的重新聚首，這正是我們想替觀眾做的，讓他們有重溫的感受。」



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