家寧連PO自拍曝近況　遭起訴再發聲：跑起來就有風

記者王靖淳／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧、Andy分手後鬧翻，雙方多次隔空交戰「帳本問題」，新北地檢署最近偵結，女方因妨害電腦使用罪被起訴，事後她拍片感謝檢調還清白，後來更爆料曾捉姦Andy跟小三開房間，消息曝光後，掀起不小討論。為此，今（4）日她再度透過臉書發布兩篇配有自拍照的貼文分享近況，貼文曝光後，再度湧入網友留言洗版。

▲家寧曬近距離自拍照。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）

家寧先後在臉書發布兩篇貼文，第一篇貼文中可見到她附上兩張近距離微笑的自拍照，接著在文中分享自己對於「瞬間」與「陪伴」的體悟。她提到，生活中許多值得紀念的時刻，都是透過自己的用心，才得以被記錄下來，「每個特別瞬間，剛好被我留下」，同時也不忘在文末感謝支持她的粉絲「每個特別瞬間，是你們也在。」

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透過家寧的第二篇文可發現，她穿著一件綠色的短袖上衣，頭上是一頂白色的棒球帽，耳朵上還戴著一個無線耳機，顯示她可能邊聽音樂邊夜跑，臉上也可看出明顯的汗珠。她在文中以「跑起來就有風了 」作為註解，同時也喊話粉絲：「運動是最棒的補給站。親愛的～暑假動起來。」貼文曝光後，立刻湧入兩派網友湧入留言，除了有人要她加油，也有人要她快還錢，意外掀起不小討論。

▲家寧分享運動自拍照。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）

事實上，新北地檢署上個月30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴家寧媽，以幫助逃漏稅起訴家寧爸、妹妹，並以妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出，張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，還逃漏稅超過1千6百萬元。家寧對此表示深感遺憾，31日更在頻道上傳影片感謝檢調還清白，後來又拍新影片開戰Andy，自爆曾目睹對方與出軌對象「玫瑰香水」在「315」號房間行事，甚至自認曾有過婚姻美夢，但遭對方拒絕。如今再發文吐近況，再度引發熱議。