前AV女優自爆「砸1億在渣男身上」　心碎認了：感覺不到活著

記者王靖淳／綜合報導

前日本AV女優音駒貓最近透過X發文，揭露了過去一段長達三年的沉痛關係，透露曾在一名男友身上花了超過一億日圓（約新台幣2013萬），最後換來心碎的結果。貼文曝光後，立刻掀起網友留言討論。

▲音駒猫過去曾是一名女優。（圖／翻攝自Instagram／asumimi_official）

音駒猫坦言曾對一名男友付出真心、時間與金錢，但最終卻分手收場，「比這一切更殘酷的，是我的心被徹底抹煞了。」她表示分手後完全被絕望吞噬，同時也提到2023年8月是她最痛苦的時期，因為在那段時間，她無論身在何處，眼淚都無法停止，「無論在做什麼，都感覺不到自己活著的實感」，光是為了讓自己的恢復平靜，就花了整整兩年的時間療傷。

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▲音駒猫自揭情傷。（圖／翻攝自X／asumimi_2）

音駒猫在文末指出「無論你付出多麼筆直真誠的愛，終究無法去強求一個人」，並控訴對方輕易忘記了她所給的一切，只為了滿足個人私慾而去找其他對象。對於前任的未來，她直言：「一個不懂得珍惜身邊至親的人，往後的人生，想必也將一生痛苦吧。」並以一句「再見了。別再傳私訊來了」正式宣告與這位傷害她至深的前任不再有任何瓜葛。