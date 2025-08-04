林襄爆沈玉琳錄影前發燒！　難過哭了「從沒感受那麼強烈」：很重要的人　

記者孟育民／台北報導

藝人沈玉琳上月29日傳出身體不適，緊急住進三軍總醫院加護病房，目前病況尚未公開，不過據悉他目前狀況有穩定下來、意識清楚，仍在持續觀察中，消息曝光後，立刻引發討論。林襄近期積極經營YouTube頻道，紀錄自己生活日常，談到此事，再度表示很難過，直呼沈玉琳是一個很重要的哥哥，「希望他可以早日康復，希望他可以繼續健健康康、快快樂樂，繼續散播歡樂散播愛。」

▲林襄希望沈玉琳早日恢復健康。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

林襄拍片當天恰巧是要錄《11點熱吵店》，但前一天沈玉琳就因為發燒，臨時請假一天，最後爆出身體亮紅燈新聞，她表示：「我看到新聞蠻難過的，我從來沒有那麼強烈感受到ㄧ個人不舒服，我的心裡難過，代表玉琳哥在我心中真的是一個很重要，然後也是一個很幫助我的人，不管是在演藝工作上或是人生重要選擇，我第一個想到的，我都會去問玉琳哥。」

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▲▼林襄透露，前一天沈玉琳發燒請假。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

林襄表示沈玉琳在自己心目中是一個很重要、份量很高的角色，「因為我都一直跟著玉琳哥一起工作，他讓我很敬佩，希望他可以早日康復，希望他可以繼續健健康康、快快樂樂，繼續散播歡樂散播愛。」

▲沈玉琳過去相當照顧林襄。（圖／TVBS）

事實上，林襄和沈玉琳私下交情頗深，更擔任《11點熱吵店》小助理，沈玉琳曾言：「她是我徒弟，也是我乾女兒、乾妹妹。」更豪言願意過戶房子給她。先前林襄經紀人也透露，前幾周錄影時就有發現沈玉琳異樣，在得知消息時，她因為太擔憂還忍不住掉淚，也有傳訊關心沈玉琳，希望他能早日恢復健康。