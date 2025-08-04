月燒15萬讀研究所！網紅1G老濕出國「發表性學文章」

記者許逸群／台北報導

知名網紅「1G老濕」在8年前毅然辭去眾人稱羨的「國小教師」鐵飯碗，投身網路影音創作。她從輕鬆的戀愛主題一路聊到大尺度的性學議題，即使坐擁高人氣與粉絲支持，卻仍不滿於現狀，深感：「我不想我的專業只是仰賴來賓分享。」為了讓自身具備更紮實的專業知識，她於2023年考取樹德科技大學人類性學研究所，朝「專業性學專家」的目標邁進。

▲▼百萬網紅「1G老濕」分享自己的創作理念。（圖／記者周宸亘攝）

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為了持續精進自我，1G老濕不僅取得性教育推廣講師的資格，更成功考取「亞洲唯一」的性學研究所。她每個月投入高達15萬元，每周有3天從台北通勤至高雄上課，其餘時間則用於經營自己的品牌與社群。她坦言，除了希望與其他同類型創作者做出區隔，更重要的是，她想深入理解臨床與兩性間的專業知識。許多粉絲與網友會向她請教各種性方面的疑難雜症，她希望能以足夠的專業知識為大家提供解答。

▲「1G老濕」考上研究所學習專業。（圖／記者周宸亘攝）

今年八月下旬，1G老濕將前往馬來西亞參加國際研討會，發表相關的性學研究文章。她強調，希望自己不只是內容創作者，更是能運用所學幫助大眾的性學專家。她透露，接下來將籌備線上課程，並期望未來能朝性治療與性諮詢領域發展，開創更廣闊的事業版圖。

▲「1G老濕」對未來的規劃很有想法。（圖／記者周宸亘攝）



除了學術之路，1G老濕在今年創立了自有品牌「GSEX」，致力於開發台灣本土的情趣用品，期望能在這片產業中闖出一片天。事實上，她的品牌早已拓展海外市場，更受邀到香港成人展分享品牌經驗，展現不俗的商業實力。

年紀不到30歲的1G老濕，創業之路其實充滿挑戰。儘管擁有高流量，頻道卻曾因「黃標」問題，歷經多達5次無預警被關閉。她苦笑說：「那一年波折太多，上天好像在捉弄我。」即便如此，她仍感謝團隊成員與粉絲的不離不棄，陪伴她一路走來。