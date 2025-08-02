15年前「光晞不能捐」畫面再度爆紅　丁噹為1件事崩潰：為什麼不是我

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹將在11月重返小巨蛋舉辦開唱，相隔10年再攻蛋，首日開賣即秒殺、加場近完售，今（2日）她特地回到10年前也曾開唱的信義香堤廣場舉辦簽票會，中午台北一度下起雷雨，但她一到現場太陽立刻現身。現場丁噹獻唱〈夜遊〉、〈我愛他〉、〈手掌心〉等OST經典，她也透露兩場演唱會歌單不同，第二天將安排「追劇夜未眠」組曲，還將首度設環形舞台，與歌迷「零距離互動」。

▲丁噹今天舉辦簽唱會。（圖／相信音樂提供）

最近經典戲劇《下一站，幸福》的「光晞不能捐」畫面在網路瘋傳，丁噹笑說：「很經典，為什麼女主角不是我？」也笑說會想挑戰出演，至於男主角人選，她只回：「帥就好哈哈。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於網友紛紛敲碗聽該片段的歌曲〈我愛他〉，是否會唱膩？丁噹說：「自己要想辦法囉，幾乎每一場都會唱，雖然我唱情歌，但我自己也在情感世界也在成長，每個階段其實對一首歌有成長，我現在在唱的時候，每場都會有不一樣的感覺，自己會面對什麼觀眾，都會提前預設一個感覺，但每次音樂響起，那個感動還是一樣，經典的歌很純粹，因為很純粹，我覺得也讓大家有更多共鳴、喜歡這麼久。」

▲丁噹今天做剉冰給粉絲吃。（圖／相信音樂提供）

她也透露這次備戰小巨蛋，餐控與運動雙管齊下：「最近午餐後就不吃東西，還試過日出前吃早餐，日落後再吃晚餐，嘴很饞但沒昏倒啦！」今天天氣炎熱，丁噹今還親製「夜遊刨冰」送給三位粉絲，要吃還得唱指定曲換配料，從〈記憶咖啡〉、〈手掌心〉到〈可以不可以〉都難不倒鐵粉。她笑說：「這些歌大家都準備好了，等著小巨蛋一起大合唱！」