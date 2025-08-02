Highlight重現15年前《Shock》！　台下超猛應援聲震撼4人：太厲害

記者田暐瑋／台北報導

人氣韓團Highlight展開亞洲巡迴，2、3日來台開唱，連續飆唱28首歌，唱好唱滿3小時相當有誠意，除了展現超強美聲、舞蹈實力外，整場演出就像是同樂會，和粉絲之間的羈絆相當深厚，先是互約一起逛101、吃芒果冰，尤其當唱到《Fiction》、《Shock》經典曲目，全場粉絲整齊劃一的應援聲讓4人相當讚嘆：「怎麼能這麼厲害？」

▲▼ 韓團HIGHLIGHT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）



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在中場休息聊天時，4人問起台下有沒有看過首爾場的粉絲，見到大部分人都舉手應和，露出驚訝表情，開始聊起大家在首爾場後的慶功宴上討論台北演出的流程，此時台下有粉絲大聲問：「（慶功宴）有喝醉嗎？」起光不顧其他3人還在聊，自顧自和該名粉絲對話起來，變成「各聊各的」有趣場面。

▲▼ 韓團HIGHLIGHT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）



而當《Fiction》、《Shock》的前奏響起時，全場爆出高分貝尖叫，大聲喊出應援口號，聲音整齊有力，4人事後也不斷讚嘆，直言這已經是15年前的歌曲，沒料到粉絲還能把應援口號記得這麼清楚，讓他們相當感動，耀燮也表示，《Shock》的表演是最讓他們興奮的一首歌。

▲▼ 韓團HIGHLIGHT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）



到了尾聲的大合照階段，Highlight背對粉絲坐下時，大螢幕突然播出粉絲自製的驚喜影片，拍下眾多粉絲的留言，讓4人露出感動又窩心的笑容。不過就在準備拍照時，斗俊回想起以往台下都會有負責吹哨的粉絲，疑惑問：「今天沒有哨子聲嗎？那位吹哨的朋友過得還好嗎？」逗笑全場。