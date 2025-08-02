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《拜六禮拜》鍾欣凌被迫離家背行囊獨闖紐約　連晨翔認公開婚訊超勇敢

記者蕭采薇／台北報導

《拜六禮拜》以50歲熟齡女性為主軸，即將迎來最終回。鍾欣凌在劇中因前夫收回房子，被迫離開舒適圈，卻也重拾讀書夢想，在最新一集預告中報名補習班準備考試，並承諾自己會「好好過我的人生，不會讓你們失望。」

▲《拜六禮拜》鍾欣凌、丁寧、劉書宏、李李仁、連晨翔、王品澔。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》將在本周日迎來精采最終回。（圖／公視台語台、華視提供）

戲外的鍾欣凌也勇氣十足，她自曝年輕時常背起行囊說走就走：「例如想去紐約看舞台劇，我就一個人待在當地兩個星期，後來想去冷冷的地方，就一個人去多倫多。我30歲時還滿享受這種小小的擔憂跟冒險，但還是要去安全的國家。」而鍾欣凌在戲裡的初戀情人李李仁提到勇氣則搞笑自我調侃：「最近最有勇氣的就是同時軋了三部戲，這是非常需要勇氣和體力的。」

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▲《拜六禮拜》鍾欣凌、丁寧、劉書宏、李李仁、連晨翔、王品澔。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》鍾欣凌在劇中重拾讀書夢想。（圖／公視台語台、華視提供）

劇中接班水電行的丁寧在最新預告中終於被師父認可能獨立接案，但她與劉冠宏的「激情」初戀卻被批踢踢台劇版網友評為「兩個不會談戀愛的人談戀愛」，也讓好姊妹孫淑媚憂心勸說：「你不要愛一個人，愛到連自己是誰都不知道。」

▲《拜六禮拜》鍾欣凌、丁寧、劉書宏、李李仁、連晨翔、王品澔。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》劇中接班水電行的丁寧，終於被認可能獨立接案。（圖／公視台語台、華視提供）

戲外非常勇於做自己的丁寧分享近期勇敢的事：「勇氣這件事情對我來說好像是家常便飯，人要不斷去面對恐懼才有機會走到更寬更遠的地方。例如我六月中要去澎湖海泳，雖然我游泳游得不錯，但很怕海泳，所以當『泳渡澎湖灣』的主辦單位找我代言，我二話不說就答應了。因為來到你面前的就是你該學習的，就面對吧！」不讓丁寧的豁達專美於前，劉書宏也坦率表示：「最近最有勇氣的一件事，就是我結束了18年的合作關係，還有放下了上一段感情。」

▲《拜六禮拜》鍾欣凌、丁寧、劉書宏、李李仁、連晨翔、王品澔。（圖／公視台語台、華視提供）

▲連晨翔近期最有勇氣的事，是和大眾分享人生大事。（圖／公視台語台、華視提供）

讓網友臉紅心跳的「豪豪」連晨翔本因捲入暴力事件推開孫淑媚，也在預告中霸氣承諾：「以後有什麼事，不管是好的、壞的，我都不會放棄！」讓孫淑媚笑得很幸福。現實生活中，連晨翔認為自己最近最有勇氣的事，除了為杜導上一部戲胖了20公斤，以及本劇挑戰飾演拳擊教練外，莫過於與大眾分享自己的人生大事。孫淑媚則坦言：「小時候就是想當歌手 成為歌手後又會想做更多沒嘗試過的工作 希望之後的角色能一一幫我圓夢。」

本劇不只廣受觀眾好評，同時讓劇中的實力派演員們摸索出全新的表演方式。丁寧指出自己雖然十分熱愛演戲，卻從來不知道演戲可以好玩到這種程度，非常享受其中，透過影像看到自己的行為模式，好像把自己卡住的地方也看得更清楚了。

▲《拜六禮拜》鍾欣凌、丁寧、劉書宏、李李仁、連晨翔、王品澔。（圖／公視台語台、華視提供）

▲李李仁最近軋三部戲，他自我調侃這非常需要勇氣和體力。（圖／公視台語台、華視提供）

劉書宏頗有同感的說：「這是一部讓我很放鬆、很做我自己，然後很享受角色的一部戲，以往常飾演的角色，與外在條件相近的角色，如：檢察官、檢察，或者是富二代，我第一次是嘗試演一個超齡的角色。」國民兒子王品澔直呼：「當曉健的過程覺得很自在，好像把自己沒有嘗試過的事情都經歷了一遍，更開心的是看到大家努力過後的作品能夠被大家討論跟喜歡，真的非常感動！」

▲《拜六禮拜》鍾欣凌、丁寧、劉書宏、李李仁、連晨翔、王品澔。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》劉書宏最近剛結束18年合作關係。（圖／公視台語台、華視提供）

眾演員也分別從自己的角色出發，希望帶給觀眾生活的力量。鍾欣凌認為覺得最重要的就是好好生活，每天離想像中的生活再更靠近一點點。李李仁則希望大家看完後開開心心，在星期一上班時獲得滿滿的養分。沉浸在新婚甜蜜的連晨翔希望大家無論如何都不要放棄與家人、伴侶跟朋友相處與溝通，因為他們都是生活中很重要的人。

▲《拜六禮拜》鍾欣凌、丁寧、劉書宏、李李仁、連晨翔、王品澔。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》王品澔透過劇中角色把從未經歷過的事都體驗過一遍。（圖／公視台語台、華視提供）

年輕演員葛丞也期盼觀眾在忙碌的一週之後，能夠因為《拜六禮拜》得到片刻療癒與放，並記得好好休息。被金曲歌后「耽誤」的演員孫淑媚也分析，戲劇能讓痛苦中的人獲得解脫，讓煩惱的人得到答案：「我想這是演員影響觀眾反思的能力，將當下負面想法轉成正面能量，用小小的力量幫助更多人！」她也發揮角色蕭如如的「痟查某」本性，殺青完立刻許願：「會有第二季嗎？又瘋又chill爽快啦！」《拜六禮拜》完結篇就在本週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。 

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