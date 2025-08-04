8月4日星座運勢／牡羊桃花旺！ 金牛靠風趣撩人
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：保持謙虛心態
感情：互動交談平淡
財運：利潤成本調節
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：適當求助同事
感情：柔順打動對方
財運：和氣自然生財
幸運色：淺棕色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：盡本分得美譽
感情：能得朋友介紹
財運：加入公益捐助
幸運色：翠綠色
貴人：處女
小人：雙魚
【土象星座】
工作：減少個人情緒
感情：正確表達心事
財運：尋找相應政策
幸運色：藏青色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：直接做就對了
感情：風趣打動對方
財運：財支收益平衡
幸運色：原木色
貴人：射手
小人：雙子
工作：時時刻刻提升
感情：照顧對方感受
財運：避免過度大方
幸運色：湖水綠
貴人：水瓶
小人：天秤
【水象星座】
工作：可得家人建議
感情：別無止盡擔心
財運：恰逢低價買進
幸運色：香檳色
貴人：雙魚
小人：魔羯
工作：過度苛責下屬
感情：學會解決問題
財運：不做風險投資
幸運色：星空色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：合作越來越好
感情：一起遍遊展覽
財運：儲蓄大於支出
幸運色：天空藍
貴人：牡羊
小人：射手
【火象星座】
工作：同事相處歡樂
感情：人緣桃花運增
財運：得到朋友幫助
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：閱讀增廣識文
感情：切勿談到金錢
財運：有望出現轉機
幸運色：大理灰
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：思緒保持清晰
感情：互動漸漸冷淡
財運：不宜加碼投資
幸運色：果橙色
貴人：巨蟹
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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