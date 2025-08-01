魏如萱認愛小21歲網紅Ian才5天！　男方揪前女友若盈「甜蜜約會出遊」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱（娃娃）日前大方認愛小21歲的網紅Ian，不料卻深陷與若盈的三角戀疑雲，她雖表示雙方都是單身狀況才交往，若盈卻回應自己和Ian目前還處於冷靜期，令人霧裡看花。沒想到今天下午，有網友直擊Ian和若盈分別騎兩台機車，悠遊在台北市的街頭，若盈穿著火辣、笑臉迎人，Ian脖子上掛著相機，明顯是要出遊。

▲魏如萱捲入若盈、Ian的感情紛爭。（圖／翻攝自若盈、魏如萱IG）

網友更表示，當時因女生的車撞到男生的車尾，發出極大的聲響，才讓坐在計程車上的她注意到。

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不過娃娃5天前才認愛Ian，如今Ian卻轉身又和若盈出遊，對比這幾天娃娃和若盈分別承受滿滿的輿論壓力和網暴，Ian這幾天除了持續神隱完全不發言，今天被網友遇到的表情看起來也是一派輕鬆，似乎置身事外，也讓魏如萱和這位小男友的感情狀況再起波瀾。對於娃娃和Ian的感情現況，截至出稿前暫未取得回應，至於她原訂今天廣播電台的直播主持工作，電台表示，因娃娃週末有工作，所以今天播放的是預錄好的節目，沒有現場直播。

▲▼若盈和Ian騎車出遊。（圖／網友Shellyfu0825授權提供，請勿任意翻攝，以免侵權）