蔡康永曝幼時家中宴客驚人規模　有人不是帶元配上桌！

記者葉文正／台北報導

在最新一集《裴社長吃喝玩樂》中，裴社長邀請知名主持人蔡康永，暢談一門看似尋常、其實藏有深厚人情智慧的學問——請客。裴社長開場便提到，國師唐綺陽曾盛讚蔡康永最懂待客，總能讓賓主盡歡。蔡康永則謙虛地說，這些待人之道，其實從小就在家中飯局裡耳濡目染。

▲蔡康永(右)和裴社長在節目中分享彼此的請客哲學。。（圖／鏡文學）

他回憶起童年時家中的宴客場景，往往是從麻將桌上開始的。看似尋常的牌局，其實是一堂人情世故課。蔡康永提及，為了讓一週見三、四次的牌友不吃到重複的菜色，主婦們得有著絕佳的默契，隨時調整菜單，才不會撞菜。不過，餐桌上的考驗可不只在菜色安排，更在於「讀空氣」的能力。蔡康永笑說，當某位伯伯帶來的女性不是原配，而是另一位賓客時，孩子們得靠眼色機靈判斷、別叫錯人，否則場面一秒變尷尬。蔡康永笑稱：「這給了我後來當主持人非常好的訓練。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡康永提到幼時家中宴會規模。（圖／鏡文學）

兩人也在節目中交流起各自的款待哲學。蔡康永偏好在餐廳宴客，尤其喜歡半開放的空間，這樣能讓客人感覺與整個餐廳的活絡氣氛融為一體。裴社長則選擇在家招待賓客，因為裴社長喜歡在家做菜的過程，從冷盤、熱炒到燉湯，將上菜節奏規劃得井然

有序，並樂於邀請客人參與其中，享受互動的樂趣。

儘管兩人的待客風格各異，卻有著共同的結論：請客，是以人為主。「人對了，就算去夜市買20個小吃來吃，都是值得請的。」蔡康永這句話，道出了待客的核心。一場賓主盡歡的宴席，菜色的豐盛與否是其次，能否在交流中感到愉悅與自在，才是精髓。