女星扮成「貓女郎」撞見演員男友出軌　離婚夫妻30年後竟成親家

記者吳睿慈／綜合報導

南韓家庭喜劇《冤家變親家》由《加油，我的人生》的女演員南尚智擔綱主演，劇中她飾演無名演員「柳恩星」，一路打拼許久，卻數度被現實打擊，對於角色很有共鳴，她說「因此參與了劇中某些場面台詞創作，人生經歷會投射在柳恩星身上」，演藝圈生存不容易很有共鳴。

▲南尚智在《冤家變親家》飾演對演戲相當有熱情的無名演員「柳恩星」。（圖／中天娛樂台提供）



《冤家變親家》由講述離婚30多年且各自另組家庭的夫妻，因為兒女兩人再次相遇，並且成為親家，洗去過去的恩怨，再度成為家人的故事。整部劇聚焦在三個家庭之間的化學反應，以及剪不斷理還亂的人物關係，整部戲沒有反派角色製造劇情跌宕，但誇張的情節，卻讓人看得津津有味，就連演員群也都表示在拍攝期間，打從心底覺得快樂、有趣。

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▲南尚智在劇中撞見男友劈腿。（圖／中天娛樂台提供）



主演南尚智對於角色相當有共鳴，現實生活中，她跟「柳恩星」一樣當了許多年的無名演員，「因此參與了劇中某些場面台詞創作，人生經歷會投射在柳恩星身上」，她也提到兩人最大的差異在於「柳恩星」總是活力滿滿、朝氣十足，而自己私下個性卻比較憨乎。

南尚智在劇中為了給同是演員的男友驚喜，打扮成「貓女郎」，卻沒想到意外撞見男友劈腿同劇團女演員，後來再遇到李道謙所飾演的好萊塢新銳導演「姜善宇」，兩人從最初一見面就逗嘴，到後來漸生情愫而在一起，卻沒想到彼此的父母過去竟曾是夫妻，使得他們之間單純的情人關係，變得複雜，也讓兩人之間的愛情受到家人反對以及層層阻礙。

▲南尚智在現實生活中婚姻美滿，嫁給同為演員的宋智勳。（圖／中天娛樂台提供）



雖然劇中情路坎坷，但現實生活裡南尚智則感情生活美滿，看似20出頭有著童顏外貌的她其實已36歲，並且與同為演員的宋智勳結婚2年，兩人過去是京畿大學演技系學長學妹關係，最終成為戀人，在愛情長跑13年後修成正果，南尚智更分享到與另一半同為演員讓彼此更能互相體諒，「人生多了一個同伴者，讓自己多了很多安定感、自信」，言談中盡是藏不住的甜蜜。《冤家變親家》今31日起週一至週五晚間5到7點在中天娛樂台播出。